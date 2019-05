9 sandalias de cuero perfectas para lucir con un look casual

Todo look de casual se ve mejor con unas sandalias.

Aún teniendo muchos pares, las mujeres siempre están dispuestas a añadir un nuevo calzado a su colección, y las sandalias nunca están de más. Las sandalias de cuero son un básico que no pueden faltar en ningún armario, ya que pueden combinarse con infinidad de looks y además su vida útil puede ser mayor a las de otro material. Si aún no tienes unas sandalias de cuero, revisa estos 9 modelos y elige tu favorito.

Sandalias de plataforma estilo gladiador forradas en cuero 100% colombiano. Poseen tira de ajuste en el talón con hebilla metálica. Un modelo de una marca reconocida a nivel mundial que te garantiza calidad y comodidad.

2. Sandalias planas SODA

Sandalias planas con suela cosida y bandas de cuero con ajuste en el tobillo. Están disponibles en 8 colores. Este modelo es un básico que no puede faltar en en ningún armario; su diseño simple y sin apliques permite combinarlas con cualquier look. Las consigues por menos de $30.

3. Sandalias cruzadas de piel

Sandalias planas de correas cruzadas con hebilla de agarre en el tobillo. La banda que cubre los dedos viene con un hermoso diseño de piel de serpiente. Estas sandalias poseen suela acolchada y forrada en material antirresbalante. Están disponibles en marrón y negro.

4. Sandalias de cuero y corcho Blowfish

Sandalias de cintas cruzadas en imitación de cuero con suela de corcho sintético. Poseen ajuste en el tobillo con hebilla metálica. Un modelo sencillo y apto para toda ocasión, que podrá acompañarte en todo momento mientras te mantienes cómoda y femenina.



5. Sandalias de corcho con hebillas

Sandalias con suela de plataforma baja, plantilla de corcho y tiras de cuero de vaca con hebillas de ajuste por encima del pie. Estas sandalias poseen un diseño ergonómico con suave almohadilla bajo el forro de su plantilla. Están disponibles en blanco, negro y marrón.

6. Sandalia planas Steve Madden

Sandalias planas con suela cocida y banda superior en puro cuero. Steve Madden pensando en los gustos y preferencias de todas las mujeres presenta este diseño clásico y básico disponibles en blanco, negro, marrón, piel de imitación de serpiente y metalizado.

7. Sandalias de tacón Rampage

Sandalias de tacón cuadrado de 2 pulgadas con plantilla acolchada y tiras en imitación de cuero. Vienen con correa elástica para mayor flexibilidad y ajuste al caminar. Perfectas para ir a la oficina, almuerzos de trabajo o salidas con amigas.



8. Sandalias con suela de goma

Sandalias planas con suela de goma y múltiples cintas cruzadas. Poseen doble ajuste en el tobillo con hebillas metálicas. Están disponibles en blanco, azul, negro y marrón claro.

9. Sandalias planas con cintas cruzadas de cuero

Sandalias livianas de cuero sintético y suela de corcho antideslizante. Poseen plantilla acolchada y cierres de ajuste con hebilla en el talón. Puedes combinarlas con jeans o con vestidos sueltos para un look comfy y casual.



