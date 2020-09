Aceite de argán: Productos que lo contienen para beneficio de tu cabello

¡Devuélvele la vida a tu cabello así!

El aceite de argán es un aceite vegetal producido a partir de las semillas del árbol de argán endémico de Marruecos. En algunos países, el aceite de argán se usa para mojar pan en el desayuno o para rociar cuscús o pasta, pero también se utiliza principalmente con fines cosméticos.

El argán es un aceite te servirá mucho para el cuidado de tu cabello, y más si amas teñir tu cabello de manera frecuente, o peinarlo con plancha, secadora o tenaza recurrentemente. Mira aquí adelante algunos beneficios de usar aceite de argán, y algunos productos que lo contienen y puedes usar.

1 . Protector de calor por el uso de planchas y secadores:

Este aceite de argán es un gran protector de calor. Necesitas aplicarlo al menos una hora antes de usarlos. Es primordial que evites el uso constante, solo cuando sea necesario. Cuando uses este producto aplícalo en todo tu pelo, incluso en la parte de abajo, esto ayudará a controlar el frizz.

Es uno de los protectores más usados, así que siempre úsalo, también lo puedes aplicar cuando vayas a exponerte mucho al tiempo al sol.

2. Restaura las puntas abiertas y repara el cabello maltratado:

Si tienes las puntas de tu cabello muy abiertas o tienes el pelo muy reseco puede ser por la falta de nutrientes. Este aceite de argán contiene vitamina A, C y E al usarla en tu pelo constantemente ayuda a que estás puntas no se quiebren más. Lo recomendable es que las uses en una mascarilla durante toda la noche y envolviendolo con una toalla o una capa de ducha para que al contacto con el calor actúe a profundidad.

Es un producto que te durará por al menos más de 2 meses, no necesitas colocar tanto producto en tu cabello ya que por su consistencia con poco será suficiente. Este aceite tiene 4.5 estrellas por sus compradores.

3. Acondicionador natural para hidratar y estimular el crecimiento:

Si tu cabello está opaco y estancado en crecimiento, entonces debes aplicar este aceite de argán. Puedes aplicar unas pocas gotas en tu cabello mientras lo cepillas y listo, mejorará tu cabello como por arte de magia. Notarás como se desenreda más fácil, sin forzarlo.

Este aceite es 100% puro por lo que además de desenredarlo, lo protege del sol y del uso frecuente de productos de calor.

4. Combate los problemas de tu cuero cabelludo:

En ocasiones te ha sucedido que cuando te peinas notas que tienes caspa o algunas escamas blancas en tu cabello, quizás el shampoo que usas tiene sulfato o parabenos, o los cambios de estaciones y cierto contaminantes que te provocan este problema y otros en tu cuero cabelludo. Para que esto ya no te suceda el usar aceite de argán te ayud a frenar el problema.

Para ello existe este tratamiento con aceite de argán para el cabello (Leave in Treatment & Conditioner). Necesitas aplicarlo en todo tu cuero cabelludo, déjalo reposar durante una hora y enjuagar con tu shampoo. Recuerda siempre mirar los ingredientes de tu shampoo para cuidar mejor tu cabello.