Actualiza tu lista de audiolibros para disfrutar del verano con Audible Latino, una compañía de Amazon

Amazon Audible ofrece miles de audiolibros en español.

Ya estamos a pocos días de que llegue la temporada de verano oficialmente, y de comenzar las vacaciones que tanto esperamos. Si estás en búsqueda de entretenimiento, lo ideal es que actulices tu lista de audiolibros para que disfrutes de “buena lectura” directamente en tu oido con Audible Latino.

¿Qué es Audible y para qué sirve?

Amazon ofrece un servicio para las personas que hablan español, el servicio es Amazon Audible Latino. Audible es un servicio a través del cual puedes comprar libros para escucharlos, en lugar de leerlos. Estos “audiolibros” son narrados por personas, para que puedas tener la comodidad de manos libres y de poder tener acceso desde cualquier dispositivo electrónico que lo permita. Audible Latino ofrece una amplia biblioteca de miles de libros con una diversidad de temas que van desde motivacionales, hasta de cómo aprender inglés, o cómo estudiar para la ciudadanía. Mira algunas opciones a continuación.

Por: Francesc Miralles

Narrado por: Carlos Torres

Roberto es un hombre sin iniciativa que se ha casado con Laura – una arisca pero adinerada mujer que le lleva diez años – para poder vivir a su costa sin excesivas preocupaciones. En el curso de un crucero por el Egeo, conoce a un peculiar ruso que tiene una cámara idéntica a la suya. Una desafortunada confusión hace que Roberto se lleve la cámara equivocada, que se ha utilizado para retratar escalofriantes crímenes.

Por: Maquina 501

Narrado por: Ricardo Ribón, Ricardo Moreno, Oswaldo Casares, María de la Fé Ricalde

Les queremos ofrecer un producto de novedad, un bonito programa semanal para toda la familia mexa que vive fuera de México. Este programa es para todos los que se preguntan qué estará pasando en la tierra de sus antepasados.

Presentando, Desde México con Amor, un programa original que fue encargado por un error lamentable a unos tal Máquina 501. Les ofrecemos este producto de novedad, el bonito programa para toda la familia mexa que vive fuera de México, pásele, pruebe con confianza. Y no se les olvide regresar cada jueves para escuchar una nueva aventura.

Por: Federico Axat

Narrado por: Miguel Angel Alvarez

¿Qué tienen en común Belleza americana, Gladiador y El señor de los anillos?

Un asesino en serie está cometiendo crímenes según un patrón oculto en películas emblemáticas de Hollywood. El agente especial George Allen, a cargo de la unidad de análisis del comportamiento, una división del FBI creada con el fin de estudiar y capturar criminales violentos, debe trasladarse a Los Ángeles junto a su equipo para enfrentar a uno de los asesinos más astutos y originales.

¿Cuál es el enigmático mensaje? ¿Quién está detrás? A veces, para encontrar respuestas, primero hay que formular las preguntas correctas.

Por: J.K. Rowling

Narrado por: Carlos Ponce

Audible Latino se presenta con el esperadísimo estreno en audio de Harry Potter y la Piedra Filosofal de J. K. Rowling, contada por el actor puertorriqueño de fama internacional Carlos Ponce. Es la primera vez que los libros de Harry Potter en español están disponibles en formato digital de audio. Producido por Audible y Pottermore Publishing, el primer título de la serie está disponible para su descarga ahora en http://www.audible.com/harrypotterespañol, y los seis libros siguientes se pueden preordenar, y se publicarán en fechas posteriores durante 2019.

Por: Joe Harris, Chris Carter, Dirk Maggs – adaptation

Narrado por: César Alarcón

La división se ha reabierto, pero nada es lo que parece en esta electrizante continuación de The X-Files: Casos sin resolver.

“En un mundo lleno de sombras, tenemos que elegir con cuidado qué capa usaremos….”

Basado en las novelas gráficas de Joe Harris, con la dirección creativa del creador de la serie Chris Carter, adaptado expresamente para el formato de audio por el revolucionario Dirk Maggs y dirigido por William Dufris de AudioComics, The X-Files: Vidas robadas explora más a fondo el paisaje sonoro de las investigaciones paranormales de Mulder y Scully continuando la trama épica iniciada en The X-Files: Casos sin resolver. Posesión demoníaca. Enjambres carnívoros. Experiencias alucinógenas que alteran la mente. Los oyentes experimentaran todo junto con Mulder y Scully en esta dramatización realizada en exclusiva para el formato de audio que reúne una vez más a los personajes favoritos de los fans: Walter Skinner, El fumador, y Los Pistoleros Solitarios. Todo ya está en marcha. Aquellos que una vez fueron salvajemente perseguidos se vengarán.

Por: Andy Weir

Narrado por: José Posada, Xavier Fernández

Seis días atrás el astronauta Mark Watney se convirtió en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte. Ahora está seguro de que será el primer hombre en morir allí. La tripulación de la nave en que viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo por muerto. Pero él está vivo, y atrapado a millones de kilómetros de cualquier ser humano, sin posibilidad de enviar señales a la Tierra.

De todos modos, si lograra establecer conexión, moriría mucho antes de que el rescate llegara. Sin embargo, Mark no se da por vencido; armado con su ingenio, sus habilidades y sus conocimientos sobre botánica, se enfrentará a obstáculos aparentemente insuperables. Por suerte, el sentido del humor resultará ser su mayor fuente de fuerza. Obstinado en seguir con vida, incubará un plan absolutamente demencial para ponerse en contacto con la NASA.

Por: George R.R. Martin

Narrado por: Victor Manuel Espinoza

Con Juego de Tronos George R. R. Martin ha creado una obra maestra, ofreciendo todos los mejores aspectos del género. Misterio, intriga, romance y aventura llenan las páginas de este primer volumen de la monumental saga Canción de hielo y fuego, transportando al lector a un mundo como ningún otro.

En el legendario mundo de los Siete Reinos, donde el verano puede durar décadas y el invierno toda una vida, y donde rastros de una magia primitiva surgen en los rincones más sombríos, la tierra del norte, Invernalia, está protegida por un colosal muro de hielo que detiene a fuerzas oscuras y sobrenaturales. En este majestuoso escenario, lord Stark y su familia se encuentran en el centro de un conflicto que desatará todas las pasiones: la traición y la lealtad, la compasión y la sed de venganza, el amor y el poder, la lujuria y el incesto, todo ello para ganar la más mortal de las batallas: el juego de tronos.

Ya considerado un clásico moderno, la impresionante serie de Martin perdurará como uno de los grandes logros de la imaginación y de la literatura fantástica.

Por: Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz, Janet Mills

Narrado por: Rafael Gomez

Una guía práctica para la transformación personal. La serie de audiolibros de don Miguel Ruiz, iniciada con el best seller internacional Los cuatro acuerdos. Ahora prosigue con El quinto acuerdo, que constituye la experiencia literaria más mágica e intensa desde las míticas enseñanzas de don Juan, del escritor Carlos Castaneda. Inspirada en la sabiduría tolteca, esta nueva entrega sigue iniciando al oyente en el fascinante camino del nagual, un aprendizaje espiritual rotundo de la mano del chamán don Miguel Ruiz y de su hijo.

Si Los cuatro acuerdos nos enseñaba las técnicas chamánicas para dejar atrás viejos sistemas de creencias, El quinto acuerdo llega todavía más lejos, al mostrarnos cómo mirar la realidad con los ojos de la verdad y no de las palabras. “No me creas, no te creas a ti mismo y no creas a nadie más”, recomienda el autor. Porque sólo si superamos el espejismo de una realidad consensuada tendremos acceso a nuestro verdadero saber.

Todo un acontecimiento editorial, esperado por millones de buscadores y buscadoras de todo el mundo.