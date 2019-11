Ahorra hasta 30% en ropa de cama y alfombras para tu casa por el Black Friday

Renueve tu casa con estos descuentos en ropa de cama y alfombras.

Renueva tu hogar, con ropa de cama y alfombras hermosas en este Black Friday. Hay ropa de cama a excelente precios, ideales para el invierno y con diseños para todas las edades. Recuerda que algunos descuentos son por algunas horas, por lo que si te gusta no dudes en comprarlo. Duerme y relájate en casa con los mejores productos.

1. PRIYATE: alfombras acogedoras para cualquier lugar

Las alfombras, son una excelente ideal para darle un toque diferente a tu casa. Incluso las hace sentir más acogedoras esta alfombra tiene 30% de descuento. Lo mejor de esta alfombra es que tiene protección UV, es repelente al agua y resiste al color. Hay diferentes estilos, por si buscas algo diferente.

2. Sheets & Giggles: sabanas de eucalipto que son durables y muy suaves

Estas sábanas están hechas de eucalipto y lo mejor es que son transpirables, son más suaves que unas hechas de algodón y no son estáticas. Cada vez que las laves serán más suaves. Así que duerme delicioso después de un día largo de trabajo. Tiene 30% de descuento con un precio final de $43 dólares.

3. Bedsure: hechas de microfibra que son transpirables y ligeras

Estas sábanas son super acogedoras, y muy suaves. No se arrugan, pues están hechas de microfibra son duraderas y te dejan transpirar. Por lo que sí eres una persona que le gusta una sábanas frescas esta es una excelente opción.

4. FenDie: funda de edredón con estampados increíbles

Si no te gustan los colores lisos, esta funda para el duvet sin duda te encantará. Hay diferentes estampados como de cactus, de navidad, flores y más. No incluye el duvet, pero lo mejor de esta funda es que tiene un cierre, por lo que no te molestara y casi no se ve. Tiene un descuento final del 15% de descuento.

5. : toma una siesta con la sábana más calientita

Esta es una deliciosa manta de algodón que es sumamente acogedora y calientintita para que esas siestas en el sofa sean lo mejor. Es una de las mantas que más se venden en Amazon y ahora puedes aprovechar el descuento de 25% de descuento. Solo tienes unas horas, para pedirla. Es hipoalergénica, sin plomo y hecha con la mejor calidad.