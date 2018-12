Alimentación Correcta, ¡Salud Perfecta!

Sigue los consejos de la experta para mejorar tu salud...

La experta en Nutrigenómica, Michelle Peiret, nos comparte que conoce muy a fondo cómo contribuir a la sanación de patologías a través de una dieta acorde con la genética de cada paciente.

Además, bajo su consigna “dale que tú puedes” influye en la calidad de vida de las personas gracias a sus planes de desintoxicación, regeneración celular y antienvejecimiento, entre otras.

En esta época cuando práctiamente las redes sociales influyen directamente en la toma de decisiones de las masas, es muy fácil conseguir toneladas de dietas de todos los tipos y las cuales prometen, indefectiblemente, una pérdida de peso segura y prácticamente mágica. Existen para todos los gustos y todos los sabores: cetogénicas, alcalinas, de frutas, vegetarianas, absolutamente veganas, con ayunos prolongados y paremos de contar. Pero esas dietas no hablan de la curación de patologías. Y no, porque ninguna trabaja con la genética de las personas. Es allí donde destaca la Nutrigenómica; que es una rama de la genómica nutricional que proporciona un conocimiento molecular sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante el consumo de una alimentación programada con base en la constitución genética de cada individuo. O como lo explica Michelle Peiret, experta en esta materia con estudios que incluyen la Universidad de Harvard, “la nutrigenómica básicamente es el estudio de las interacciones entre el genoma y los nutrientes. Por eso, bajo ciertas circunstancias la dieta puede ser un factor de riesgo o de curación ante las enfermedades”. Tanto es así, continúa Peiret que algunos genes regulados por la alimentación desempeñan un rol protagónico en el inicio, incidencia, avance o severidad de las enfermedades crónicas.

La dieta influye en el individuo a tal punto que la salud o la patología de las personas depende de lo que come, y partir de ello la nutrición individualizada es útil para prevenir, mitigar o curar enfermedades crónicas”. Oxígeno, la mejor medicina para la vida; Michelle es una fiel creyente de que el cuerpo debe mantenerse vivo y por eso, además de sus planes de alimentación y regeneración celular, ofrece programas de ejercicios. Dice, “con movimiento se activa el metabolismo, se eliminan toxinas y el organismo funciona bien, porque se llena de oxígeno.

Es importante que entendamos que la diferencia está cuando el cuerpo empieza a perder oxígeno, porque su ausencia acidifica la sangre y esa combinación es justa la que atrae las enfermedades, ya que éstas se desarrollan muy fácilmente en medios ácidos”. Entonces, Michelle insiste en que, si esto se une a una alimentación realmente adecuada según la genética individual, es posible no solo tener un cuerpo sano, sino impedir la entrada de cualquier patología. Como lo afirma en sus intervenciones “nos resignamos a vivir años con diferentes patologías, creyendo que es normal, y no nos damos cuenta que el cuerpo está pidiendo auxilio para no enfermarse.

Debemos atacar la causa más que el problema para poder vivir a largo plazo y morir lo más tarde posible.

Un suplemento que Peiret recomienda para la salud lo es:

ANA MARIA LA JUSTICIA COLAGENO con MAGNESIO

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo el constituyente esencial de los cartílagos, tendones y huesos, por lo cual sus necesidades las tenemos a diario. Todo el tejido conectivo de nuestro cuerpo y articulaciones está formado por colágeno, por lo que su aporte nos ayuda a regenerar su desgaste y envejecimiento, y a mantener en buen estado nuestras articulaciones, huesos, piel y a estar en forma.

A este compuesto se le añade Magnesio que es un elemento que participa muy activamente en la formación de todas las proteínas del organismo. Así mismo, su aporte adicional contribuye al funcionamiento normal de los músculos. La piel requiere colágeno para su mantenimiento y para retrasar la aparición de arrugas. El cabello necesita, para estar saludable, unos buenos aportes de colágeno. Las uñas para estar fuertes y sanas necesitan poder disponer de colágeno. Indicado para: Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamentos, deterioro de la piel, rotura de vasos sanguíneos (hematomas espontáneos), caída del cabello y uñas frágiles.

Acerca de Michelle Peiret:

Michelle Peiret, es especialista en Nutrigenómica con 2 especializaciones del Instituto de Nutrigenómica de España como Especialista en Formación Nutrigenómica en Nutrición y Deporte, así como una Especialización en Obesidad, del Instituto de Formación avanzada en ciencias de Nutrición y Salud. Avalada por el Instituto DRACO de España. Es especializada también en Nutrición y Salud Alcalina y tiene una acreditación en Nutrición y Detección de Síndrome Metabólico en The Harvard Medical School. Por otra parte, es diplomada en Pilates, Funcionales y Hiit de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness (FEDA).