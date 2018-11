Amazon: Comienza la temporada festiva anunciando nuevas formas de comprar y ahorrar esta Navidad 2018

Para facilitarte completar la lista de regalos para toda tu familia

Amazon oficialmente lanza la temporada festiva anunciando nuevas formas de comprar y ahorrar. A partir de hoy, se puede realizar las compras en la tienda de viernes negro de Amazon (amazon.com/blackfriday) hasta el 23 de noviembre. La tienda de viernes negro, “Black Friday Deals Store,” hace mas fácil encontrar precios bajos y las mejores ofertas entre miles de productos. También lanza hoy las Guías de Regalos creadas en las categorías de electrónicos, moda, hogar, y juguetes – incluyendo un nuevo catálogo “A Holiday of Play” (Temporada de Juego) – para descubrir ideas para regalos para todos, incluyendo uno mismo.

¿Sabías que millones de consumidores eligen el español como su idioma de preferencia para realizar compras en Amazon.com y en la Amazon App? Ahora se puede comprar y buscar de entre miles de productos y realizar ordenes en español. Es fácil elegir tu idioma, simplemente visita amazon.com/espanol o actualiza tus preferencias en la Amazon App (en el menú bajo “Settings”) o en Amazon.com al hacer clic en el botón del ‘globo terráqueo’ (ubicado en la barra de navegación en la parte superior de la pantalla de inicio de Amazon) para actualizar.

Amazon entiende que, entre ir de compras por regalos, preparar el hogar para los invitados, decidir que te vas a poner a las fiestas, y preparar comidas para la temporada festiva, muchas personas no tienen el tiempo para disfrutar de las fiestas. De hecho, de acuerdo con una encuesta comisionada por Amazon y llevada a cabo en línea por The Harris Poll, casi cuatro de cada cinco adultos internacionales (78%) admiten que han padecido de estrés durante la temporada festiva. Los mayores estresores reportados mundialmente siendo las multitudes durante las compras de la temporada (51%) y tratando de decidir que regalos comprar (49%).

Este año, es momento de celebrar (¡y no estresarnos!) las fiestas, y Amazon está aquí para ayudar a entregar sonrisas a todos. Amazon esta ofreciendo formas innovadoras para realizar compras, desde compras móviles a través de Alexa Shopping, experiencias de compras dentro de la tienda, Treasure Truck, y más; para que los compradores puedan realizar sus compras donde y cuando sea más conveniente para ellos. A lo largo de la temporada festiva, y durante todo el año, Amazon ofrece opciones de envío fácil y gratis. Todos los clientes de Amazon pueden disfrutar de envíos GRATIS en más de 100 millones de productos en ordenes elegibles, incluyendo casi todos los productos que están incluido en las guías de regalos de electrónicos, moda, hogar, y juguetes, así como también ofertas de envío gratis de millones de negocios pequeños y medianos vendiendo en Amazon mundialmente.

A continuación, compartimos las nuevas maneras en las que Amazon esta entregando sonrisas (#DeliveringSmiles) durante la temporada festiva.

Guías de Regalos: Amazon ayuda eliminar la necesidad de adivinar al comprar regalos. Con ofertas en todos los departamentos y con cuatro guías de regalos – incluyendo la guía de moda, Amazon Fashion Gift Guide, nuestra guía más completa hasta la fecha – seguramente encontrarás algo para todos en tu lista de regalos. Los niños pueden inspirarse con “A Holiday of Play,” el nuevo catálogo disponible en Kindle o en línea , que cuenta con los juguetes más populares en la “Holiday Toy List” para niños de todas las edades. Aquí tiene información adicional sobre las diferentes guías de regalos que ofrece este Amazon este año.

Metodología de la Encuesta

La encuesta Amazon Holiday se llevó a cabo en línea por The Harris Poll en nombre de Amazon entre el 18 y 24 de septiembre del 2018 entre adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos (n=2,006), y en el Reino Unido (n=1,024), Australia (n=1,088), Canadá (n=1,053, Japón (n=1,066), Francia (n=1,108), Alemania (n=1,072), China (n=1,071), Italia (n=1,094), España (n=1,066), y México (n=1,147). Esta encuesta en línea no está basada en una muestra de probabilidad y por ello no hay una cifra estimada ni un error de muestra teórico puede ser calculado. Para la metodología de la encuesta completa, incluyendo peso de las variables y tamaños muestra de subgrupos, favor de contactar a amazon-pr@amazon.com