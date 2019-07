Amazon lo hizo de nuevo: Mira todo lo que pasó durante el Prime Day

Amazon anuncia que Prime Day 2019 superó Black Friday y Cyber Monday combinados

Prime Day se convirtió de nuevo en el evento más grande de compras en la historia de Amazon – superando Black Friday y Cyber Monday combinados. Los miembros Prime compraron más de 175 millones de artículos durante el evento. Prime Day fue también el evento más grande para dispositivos de Amazon, en comparación con dos días de ofertas, y los miembros recibieron decenas de millones en ahorros durante Prime Day cuando compraron en Whole Foods Market.

Datos relevantes:

Los miembros a nivel mundial compraron más de 175 millones de artículos desde dispositivos hasta alimentos y más, durante Prime Day

Prime Day fue el evento más grande para los dispositivos Amazon – las ofertas más vendidas a nivel mundial fueron el Echo Dot, Fire TV Stick con Alexa Voice Remote, y Fire TV Stick 4K con Alexa Voice Remote

Miembros Prime en los EE. UU. recibieron decenas de millones en ahorros durante Prime Day cuando compraron en Whole Foods Market – las ofertas más vendidas fueron fresas orgánicas, cerezas rojas y arándanos

Millones de miembros Prime en todo el mundo transmitieron en vivo eventos de Prime Day incluyendo el concierto de Prime Day presentado por Amazon Music y encabezado por la ganadora de 10 premios GRAMMY Taylor Swift

Durante los dos días de Prime Day, las ventas el 15 de julio y 16 de julio sobrepasaron las expectativas por mucho. “Queremos agradecer a los miembros Prime alrededor del mundo”, comentó Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon. “Los miembros compraron millones de dispositivos habilitados para Alexa, ahorraron decenas de millones en Whole Foods Market y compraron más de $2 mil millones en productos de negocios pequeños y medianos independientes. Mil gracias a los empleados de Amazon en todas partes quienes hicieron este día posible para los clientes”.

Datos Relevantes Globales del Amazon Prime 2019:

Los miembros en todo el mundo ahorraron más de mil millones de dólares a nivel mundial durante Prime Day.

Millones de artículos fueron entregados en todo el mundo en un día o más rápido usando Prime GRATIS de Un Día, Prime GRATIS del Mismo Día o Prime Now, convirtiéndose en el Prime Day más rápido en la historia.

Miembros en 18 países realizaron compras – el doble desde que inició Prime Day hace cinco años.

Amazon les dio la bienvenida a más miembros nuevos de Prime el 15 de julio que, en días anteriores, y casi la misma cantidad el 16 de julio – convirtiéndose en los dos días más grandes para subscripciones.

Los clientes hicieron a sus hogares aún más inteligentes este Prime Day al comprar millones de dispositivos de smart home. Las ofertas más vendidas incluyeron la aspiradora de iRobot Roomba 690, centro inteligente para cocheras Chamberlain, modelo MYQ-G0301, y el enchufe Inteligente Amazon.

Este Prime Day, los clientes compraron el doble de dispositivos Amazon para la seguridad del hogar comparado con el año pasado.

Prime Day fue el evento más grande para los dispositivos habilitados para Alexa con pantalla, incluyendo el Echo Show y Echo Show 5.

Este fue el mejor Prime Day para las tabletas Fire, con la Fire 7 siendo la más vendida.

Los clientes compraron cientos de miles de dispositivos Amazon para niños este Prime Day, incluyendo el Echo Dot Kids Edition, la tablet Fire 7 Kids Edition, y la tablet Fire HD 8 Kids Edition.

Los clientes compraron el doble en televisores Fire TV Edición Inteligente comparado con el récord que se estableció el Prime Day del año pasado. Desde el lanzamiento, los clientes han comprado millones de televisores Fire TV Edición Inteligente.

Este Prime Day fue el evento más grande que nunca de ventas para sistemas eero en Amazon – los clientes compraron seis veces más sistemas que en cualquier venta anterior para sistemas eero.

Más entretenimiento este Prime Day que nunca:

Millones de personas alrededor del mundo transmitieron los eventos de Prime Day, incluyendo el Twitch Prime Crown Cup con FIFA 19 y Apex Legends y el concierto de Prime Day presentado por Amazon Music y encabezado por la ganadora del GRAMMY 10 veces, Taylor Swift. Lo mejor del concierto de Prime Day incluyó Taylor Swift cantando “You Need to Calm Down” en vivo por la primera vez, SZA cantando una versión del icónico clásico pop de los años 90 “Kiss Me” de Sixpence None The Richer, la presentación conmovedora del éxito de Dua Lipa “Blow Your Mind (Mwah)”, y el debut mundial de la nueva canción de Becky G “Dollar”. Miembros Prime en 200 países todavía pueden ver canciones selectas de cada presentación del concierto de Prime Day exclusivamente en Prime Video. Para más detalles sobre el concierto y como agregarlo a tu lista watch list, visita primevideo.com/primedayconcert.

Datos Relevantes de los EE. UU. en Prime Day 2019:

Un número récord de miembros Prime compraron durante Prime Day en los EE. UU.

Miembros Prime compraron más de 100,000 loncheras, 100,000 laptops, 200,000 televisores, 300,000 audífonos y 350,000 productos en belleza, 400,000 productos para mascotas y 650,000 suministros de limpieza para el hogar y más de un millón de juguetes.

Miembros Prime compraron más de 200,000 filtros de agua personal de LifeStraw y 150,000 tiras de blanqueamiento dental de Crest 3D Professional Effects.

Este año miembros Prime en los EE. UU. recibieron decenas de millones de ahorros de Prime Day cuando compraron en Whole Foods Market. Las ofertas más vendidas de Prime Day fueron fresas orgánicas, cerezas rojas y arándanos.

Productos más vendidos en Prime Day por país:

Los miembros compraron a través del catálogo entero de productos incluyendo electrónicos, belleza, moda, alimentos, juguetes, muebles, esenciales diarios, suministros escolares, y más. Algunas de las ofertas más vendidas alrededor del mundo, excluyendo los dispositivos de Amazon, incluyeron:

Estados Unidos: Filtro de agua personal de LifeStraw, Instant Pot DUO60 y los kits de 23andMe Health + Ancestry

Filtro de agua personal de LifeStraw, Instant Pot DUO60 y los kits de 23andMe Health + Ancestry Reino Unido: PlayStation Classic de Sony, cepillo de dientes eléctrico Oral-B SmartSeries, y aspiradora Shark Vacuum Cleaner

PlayStation Classic de Sony, cepillo de dientes eléctrico Oral-B SmartSeries, y aspiradora Shark Vacuum Cleaner Emiratos Árabes Unidos: Agua embotellada de Al Ain, detergente de lavandería Ariel y rollos de papel de toalla Fine Towel

Agua embotellada de Al Ain, detergente de lavandería Ariel y rollos de papel de toalla Fine Towel España: audífonos inalámbricos con bluetooth de yobola, máquina de afeitar Philips Multigroom Series 7000 All-in-One Trimmer y pañales DoDot

audífonos inalámbricos con bluetooth de yobola, máquina de afeitar Philips Multigroom Series 7000 All-in-One Trimmer y pañales DoDot Singapur: Leche fresca Meiji, refresco sin azúcar Coca-Cola Zero y pañuelos faciales de Kleenex Clean Care

Leche fresca Meiji, refresco sin azúcar Coca-Cola Zero y pañuelos faciales de Kleenex Clean Care Países Bajos: Pañales de Mama Bear, tarjeta de memoria de SanDisk Ultra de 128 GB y luces Philips Hue White and Color Ambiance Light

Pañales de Mama Bear, tarjeta de memoria de SanDisk Ultra de 128 GB y luces Philips Hue White and Color Ambiance Light México: Nintendo Switch, HP Monitor 22w Borderless y aerosol de Nautica Travel Sport

Nintendo Switch, HP Monitor 22w Borderless y aerosol de Nautica Travel Sport Luxemburgo: bocina de JBL Charge 3 Stealth Edition Bluetooth Portable Boombox, sartén de acero inoxidable de Tefal y la aspiradora iRobot Roomba 671

bocina de JBL Charge 3 Stealth Edition Bluetooth Portable Boombox, sartén de acero inoxidable de Tefal y la aspiradora iRobot Roomba 671 Japón: Agua de Happy Belly, cargador de batería de móvil portátil de Anker PowerCore 10,000, y pañales Pampers Premium Protection

Agua de Happy Belly, cargador de batería de móvil portátil de Anker PowerCore 10,000, y pañales Pampers Premium Protection Italia: NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso, cápsulas de detergente de Dash 3 en 1 y cargador portátil de AUKEY Powerbank

NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso, cápsulas de detergente de Dash 3 en 1 y cargador portátil de AUKEY Powerbank India: Bombillo de LED inteligente de 9 vatios Syska Compatible con Amazon Alexa, audífonos inalámbricos de BoAt Rockerz Sports y fragancia para el baño de Godrej Aer Pocket

Bombillo de LED inteligente de 9 vatios Syska Compatible con Amazon Alexa, audífonos inalámbricos de BoAt Rockerz Sports y fragancia para el baño de Godrej Aer Pocket Alemania y Austria: Casquillos de bombillos de OSRAM Smart + Plug Zigbee Switchable Light Socket, bocina de Bluetooth JBL, y sartén de acero inoxidable de Jamie Oliver de Tefal

Casquillos de bombillos de OSRAM Smart + Plug Zigbee Switchable Light Socket, bocina de Bluetooth JBL, y sartén de acero inoxidable de Jamie Oliver de Tefal Francia: iRobot Roomba 671, Lunii Story Telling Factory, y cepillo de dientes eléctrico Oral-B SmartSeries

iRobot Roomba 671, Lunii Story Telling Factory, y cepillo de dientes eléctrico Oral-B SmartSeries China: exfoliante de Dove, crema de ojos rejuvenecedora L’Oreal y depiladora de pelo de Silk’n

exfoliante de Dove, crema de ojos rejuvenecedora L’Oreal y depiladora de pelo de Silk’n Canadá: PlayStation 4 Slim con Spiderman y Horizon Zero Dawn, filtro de agua personal de LifeStraw, servicios de 23andMe Health + Ancestry kits

PlayStation 4 Slim con Spiderman y Horizon Zero Dawn, filtro de agua personal de LifeStraw, servicios de 23andMe Health + Ancestry kits Bélgica: Casquillos de bombillos de OSRAM Smart + Plug Zigbee Switchable Light Socket, tarjeta de memoria de SanDisk Ultra de 128 GB y filtros de agua de Brita

Casquillos de bombillos de OSRAM Smart + Plug Zigbee Switchable Light Socket, tarjeta de memoria de SanDisk Ultra de 128 GB y filtros de agua de Brita Australia: Mario Kart 8 DeLuxe, Cápsulas de detergente para el lavaplatos de Finish Powerball All-in-Max Max, y los pañales ultra secos Huggies

Destacando los pequeños y medianos negocios:

Prime Day 2019 fue otro exitoso año, rompiendo récord para los vendedores externos, en su mayoría negocios pequeños y medianos. Estos innovadores, artesanos y empresarios son una parte invaluable de la familia de Amazon. Los productos de estos negocios únicos aumentan nuestra variedad y contribuyen al inventario disponible para los miembros Prime en todo el mundo. A nivel mundial, estos negocios excedieron $2.5 mil millones en ventas este Prime Day, convirtiéndose en el evento de compras más grande para vendedores externos cuando se comparan períodos de dos días.

Todos los días son mejores con Prime: