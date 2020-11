Amazon Music LAT!N celebra las fiestas con nuevas canciones de José Feliciano, Lele Pons y Jesse and Joy, entre otros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Amazon Music LAT!N anunció el comienzo de las fiestas con nuevo contenido festivo, lo que incluye canciones exclusivas Amazon Original de artistas populares, numerosas listas de reproducción y estaciones de radio navideñas, nuevo contenido de video, entrevistas, y más. Desde ya podrás escuchar canciones en Amazon Original, como una versión fresca de “Feliz Navidad” del cantante, compositor y guitarrista José Feliciano para celebrar el aniversario número 50 de la emblemática canción navideña, la interpretación en spanglish de la influencer, modelo y cantante Lele Pons de “Let It Snow (Navidad, Navidad, Navidad)” y la versión del dúo de hermanos Jesse & Joy en spanglish de “Have Yourself a Merry Little Christmas (Te deseo muy felices fiestas)”. Para escuchar estas nuevas canciones navideñas y mucho más, visita Amazon.com/latinmusic.

José Feliciano celebra el 50 aniversario de la conocida canción navideña “Feliz Navidad” con una versión fresca de este éxito, con la participación de 30 artistas, como: CNCO, Shaggy, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Rachael Ray, Gloria Gaynor, Michael Bolton, Jencarlos Canela, La India y Julio Iglesias Jr., entre otros.

“Es difícil creer que vengo cantando ‘Feliz Navidad’ desde hace 50 años”, comentó José Feliciano. “Cuando compuse la canción, estaba de gira sin parar y extrañaba a mi familia y las tradiciones navideñas de Puerto Rico. Estoy abrumado por la generosidad de espíritu y la pasión que mis amigos le han puesto a esta versión y estoy agradecido de que esta canción siga trayendo alegría y uniendo a la gente en todo el mundo. ¡Feliz Navidad para todos!”.

Lele Pons canta en español e inglés por primera vez en “Let It Snow (Navidad, Navidad, Navidad)”

Jesse & Joy colaboran con Amazon y cumplen Las Listas de Beneficencia de 8 organizaciones en Estados Unidos y México.

Rinde homenaje a José Feliciano, artista ganador de múltiples premios Grammy y a su éxito atemporal con una nueva versión Amazon Original de la canción. Lanzado en 1970, este éxito de José Feliciano ha formado parte de la banda sonora de las celebraciones navideñas desde hace varias generaciones. El cantante y compositor puertorriqueño invitó a 30 artistas a participar en la edición aniversario de este tono festivo, exclusivamente para Amazon Music LAT!N. Entre los artistas figuran CNCO, Shaggy, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Rachael Ray, Gloria Gaynor, Big & Rich, Michael Bolton, Jencarlos Canela, Patricia Manterola, La India y Julio Iglesias Jr., entre otros. Un video exclusivo acompaña a la canción e incluye una entrevista con el artista y figuras de la industria de la música que hablan sobre el significado cultural de este tema favorito de las fiestas, éste lanza en diciembre. Escucha la versión Amazon Original de José Feliciano de “Feliz Navidad 50th Anniversary” aquí.

“José Feliciano’s Feliz Navidad 50th Anniversary”, un video animado del artista cantando la canción navideña a personas de todo el mundo, está disponible ahora de manera exclusiva en Prime Video. A partir del primero de diciembre los clientes también podrán interactuar con su voz con el artista mediante Alexa. Los clientes podrán hacer preguntas en Inglés como “Alexa, tell me about the song Feliz Navidad,” (Alexa, cuéntame acerca de la canción Feliz Navidad) o “Alexa, what is José Feliciano’s favorite holiday memory?” (Alexa, cual es el recuerdo navideño favorito de José Feliciano) y escuchar una respuesta grabada por el propio José Feliciano. Los clientes también pueden preguntar “Alexa, what can I ask José Feliciano?” (Alexa, que le puedo preguntar a José Feliciano?).

“Cuando pienso en la época de las fiestas, pienso en las reuniones familiares, en hermosas decoraciones y también, por supuesto, en la música”, comentó Lele Pons.

“Estoy agradecida de que Amazon Music me diera la oportunidad de darle mi propio toque a una canción clásica y estoy muy entusiasmada de que todos me escuchen cantar por primera vez en español e inglés. Este proyecto es realmente especial para mí y espero que todos puedan sentir la alegría que sentí cuando lo estaba haciendo”.

Para acompañar su versión Amazon Original de “Let it Snow” (Navidad, Navidad, Navidad)”, Lele Pons protagonizó un video que consiste en una celebración tradicional de Navidad con un toque tropical, que se estrenará el 4 de diciembre. A partir del 8 de diciembre, los clientes también podrán interactuar con Lele mediante Alexa, haciendo preguntas como “Alexa, dime el top 5 de Lele Pons” o “Alexa ¿puede Lele Pons cantarme una canción navideña?” para escuchar las respuestas directas de la cantante. Escucha la versión Amazon Original de Lele Pons de “Let It Snow (Navidad, Navidad, Navidad)” aquí.

Jesse & Joy

“Navidad es de nuestras fechas favoritas del año y el hecho de que hagamos una versión de una canción tan icónica como la que vamos a hacer y de la mano de Amazon Music, es algo muy especial. Nos encanta la Navidad, nos encanta la música, ¡así que vamos!”, comentaron Jesse & Joy.

Jesse & Joy se unen a Amazon y su campaña navideña “Entregando Sonrisas” para contribuir a organizaciones benéficas, y las comunidades a las que ayudan, en esta época de fiestas. El dúo eligió cuatro organizaciones en EE.UU. y cuatro en México, para cumplirles las listas de beneficencia con deseos de productos que necesitan. Esta acción forma parte de la campaña navideña “Entregando Sonrisas” que se anunció recientemente, en la que Amazon donará millones de artículos mediante donaciones monetarias y de productos a más de mil organizaciones benéficas en todo el mundo. Escucha la versión Amazon Original de Jesse & Joy de “Have Yourself a Merry Little Christmas (Te deseo muy felices fiestas)” aquí.

“La música es el corazón de las celebraciones latinas durante las fiestas, trasciende generaciones y nos conecta mutuamente”, afirmó Rocío Guerrero, directora global de música latina en Amazon Music. “En Amazon Music LAT!N queremos rendir homenaje a esto trayendo a los fans Originals creados exclusivamente para Amazon, además de celebrar con los éxitos de siempre y nuevas canciones, y así acompañar a los oyentes durante estas fiestas”.

Cada fiesta necesita una lista de reproducción y las nuevas listas creadas por Amazon Music LAT!N albergan desde las más tradicionales a nuevos éxitos festivos. Disfruta de canciones navideñas de listas temáticas como “Felices fiestas” y “Fiesta navideña latina”, “Navidad caribeña” y “Villancicos”, entre muchas otras.

Para entrar en el espíritu festivo, solo pide “Alexa, pon música de navidad” en la aplicación Amazon Music para iOS y Android o en dispositivos habilitados, para escuchar una mezcla de los nuevas Amazon Originals festivos. Durante tiempo limitado, los nuevos clientes de Amazon Music Unlimited pueden recibir tres meses gratis del nivel premium de streaming para disfrutar de acceso ilimitado a más de 70 millones de canciones, sin publicidad, y una amplia selección de podcasts. Empieza a escuchar hoy los clásicos de las fiestas, listas de reproducción recién lanzadas y Amazon Originals en Amazon Music LAT!N en la aplicación Amazon Music para iOS y Android y en dispositivos Amazon Echo. Para obtener más información, visita amazon.com/latinmusic.

Sobre Amazon Music

Amazon Music reimagina la música al permitirles a los clientes acceder con su voz a millones de canciones y miles de listas de reproducción y estaciones de radio seleccionadas. Amazon Music brinda acceso ilimitado a nuevos lanzamientos y éxitos clásicos en dispositivos móviles iOS y Android, PC, Mac, Echo y dispositivos con soporte para Alexa, incluyendo Fire TV y más. Con Amazon Music, los miembros de Prime tienen acceso a dos millones de canciones sin avisos comerciales sin costo adicional en su membresía. Los oyentes también pueden disfrutar el servicio de suscripción premium, Amazon Music Unlimited, que brinda acceso a más de 70 millones de canciones y los lanzamientos más recientes. Y con Amazon Music HD, los clientes tienen acceso a la experiencia de escucha con la mayor calidad disponible, con más de 70 millones de canciones disponibles en High Definition (HD), millones de canciones en Ultra HD y un creciente catálogo de 3D Audio. Los clientes también tienen acceso gratuito a una selección de las principales listas de reproducción y estaciones de radio de Amazon Music sostenidas con publicidad. Ahora todos los niveles de Amazon Music ofrecen una amplia selección de podcasts sin costo adicional y streaming en vivo en asociación con Twitch. Disfrutar de la música y la cultura nunca fue tan natural, simple y divertido. Para obtener más información, visita amazonmusic.com o descarga la aplicación Amazon Music.