Arrugas en la piel: ¿Cómo podemos minimizarlas cuando pasamos de los 40 años de edad?

Evita que se te note la edad antes de tiempo...

Cada año es importante celebrar la belleza de nuestra edad con una piel hidratada, saludable, y bien cuidada. Aunque la genética tiene el papel principal en el envejecimiento, el truco o secreto de envejecer con dignidad está en utilizar los productos correctos; además de claro dormir bien, tomar mucha agua, y vivir una vida libre de estrés lo más posible.

Una rutina diaria de cuidado personal y la combinación correcta de ingredientes antienvejecimiento, pueden ayudarte a combatir los signos de la piel envejecida. La edad comienza a notarse más a partir de los 40 años. Tengas 30, 40, 50, o más, independientemente de tu edad, la contaminación, tu rutina diaria y la exposición al sol pueden acelerar el proceso; y por tal motivo es que es de suma importancia cuidarte y prevenir.

Mira algunos productos que te pueden ayudar:

1. CeraVe – crema de noche para la cara:

Crema de noche renovadora de la piel con ácido hialurónico y niacinamida, sin perfume. Desarrollada con dermatólogos, CeraVe Skin Renewing Night Cream está diseñada para trabajar con su ritmo circadiano natural para ayudar a restaurar tu barrera cutánea durante la noche cuando es más receptiva.

Despierta con una piel que se ve fresca y renovada. Cuenta con más de 1,500 reviews en Amazon.

2. Consumiendo suplementos de Péptidos de colágeno hidrolizado:

Fórmula premium con vitamina C y E, para el cuidado de la piel contra el envejecimiento, para crecimiento rápido del cabello, uñas, suplemento de soporte para las articulaciones. Tomar péptidos de colágeno es un componente esencial para mantener tu piel joven y fresca. Contiene vitamina C y vitamina E para amplificar estos beneficios para un cuidado óptimo de la piel contra el envejecimiento. Estos ingredientes combinados ayudan significativamente a hidratar y tensar tu piel. No importa tu edad, los beneficios del colágeno pueden funcionar para ti.

Regenerar y formar tejido nuevo es el beneficio clave de agregar colágeno a tu dieta. Cada ingrediente funciona perfectamente juntos para ayudarte a construir, mantener, y recuperar el colágeno de forma natural.

3. Suero sedoso – Oro 24K:

Suero para ojeras y bolsas en los ojos. Tratamiento para la piel debajo de los ojos que reduce la hinchazón, patas de gallo, líneas finas y flacidez. Si estás empezando a ver los efectos de no dormir lo suficiente, en las bolsas y círculos alrededor de los ojos, es claro; necesitas comenzar a tratarte con cosméticos con partículas de oro.

El trabajo duro puede ser gratificante, pero cuando comienza a pasar factura a tu apariencia, es hora de dejar de lado la presión y las horas extraordinarias, y comenzar a cuidarte. El suero para ojos Orogold 24K te permite escapar a un mundo de lujo y restaurar la tranquilidad que necesita tu piel para verse y sentirse lo mejor posible.

Consejos de cuidado de la piel para después de los 40 Años: