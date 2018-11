Asegura tu teléfono celular mientras manejas con estos 5 soportes para autos

El accesorio que te permitirá tener tu teléfono a tu alcance dentro de tu auto.

Hoy en día no hay casi ninguna actividad que hagamos en la que no usemos el teléfono celular; ya sea para trabajar, cocinar, trotar o incluso hasta para verificar nuestra salud. Conducir no es la excepción a esta regla, por esta razón te recomendamos los 5 mejores soportes para teléfonos celulares para autos, y de ésta manera te asegurarás de atender tus llamadas de forma segura.

1. TORRAS: soporte para teléfonos celulares

El soporte de Torras posee almohadillas suaves de silicona y un clip de que se adapta a la ventila del aire acondicionado de tu auto. El soporte viene con 2 niveles disponibles adecuados para varios tipos de tablas de ventilación; además es compatible con teléfonos inteligentes como iPhone, Samsung Galaxy Note y muchos más.

El diseño del soporte Torras es tan resistente que tu teléfono se mantendrá bien firme y sujeto ante cualquier tipo de movimiento que ocurra mientras manejes.

2. VICSEED: soporte giratorio articulado

Este soporte para teléfonos celulares cuenta con una almohadilla suave que se sujeta al teléfono celular y su base se adapta a cualquier tablero de instrumentos, parabrisas o superficies lisas. Además, puede girar en una gran variedad de ángulos. El soporte es compatible con modelos como iPhone y Samsung Galaxy.

La almohdilla del soporte VICSEED no solo es reciclable, también mantendrá asegurado tu teléfono gracias a su bloqueo de seguridad de 2 pasos. Además, su bola giratoria te permitirá ajustar el ángulo perfecto para ver el GPS a través de tu teléfono inteligente.

3. Ohlpro: soporte para teléfonos con ventosa

Este soporte está elaborado con un gel fuerte y pegajoso que le permite adherirse a parabrisas, tableros de instrumentos y a otras superficies lisas o texturizadas del vehículo. Este soporte es compatible con iPhone, Samsung, LG y Huawei.

Con este soporte ahorrarás tiempo ya que es de fácil instalación, solo necesitas presionar un botón y el soporte quedará completamente ajustado. Además, su base le permite rotar hasta 360 ​​grados.

4. Mpow: soporte para parabrisas

Este soporte posee unas varillas de succión que se adhieren a varias superficies del auto, manteniendo fijo al teléfono celular en todo momento. Se gira una vez para una ajustarlo a superficies lisas y dos veces para superficies desiguales o curvas. Ideal también para navegadores GPS. Es compatible con casi todos los teléfonos, excepto los de cubierta ancha.

Este soporte cuenta con un brazo que te dará mejor visibilidad porque puede rotar hasta 360°. Lo mejor es que con una sola mano podrás sacar el teléfono cuando lo necesites.

5. WizGear: soporte universal 3 en 1

Este soporte universal es 3 en 1 ya que cuenta con un juego de tres soportes diferentes. Incluye un soporte de ventilación, un soporte para el tablero y un soporte para parabrisas. Es compatible con casi todos los teléfonos celulares de todas las marcas.

Su capacidad giratoria te dará la mejor visibilidad. Además, la capa de goma de este soporte universal mantendrá siempre seguro tu teléfono celular.

