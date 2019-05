Audible Latino: 11 audiolibros para niños y jovenes Latinx

Con el verano y las vacaciones a la vuelta de la esquina, y antes del Día Internacional de los Niños, el 9 de junio, te queremos compartir una lista de historias inspiradas para las familias y los niños.

Ya sea que estés planificando junto a tu familia un roadtrip, o programando fechas de juego, o un tiempo especial para la familia, “Audible Latino” de Audible, una compañía de Amazon, tiene innumerables contenidos educativos y de entretenimiento para explorar. ¡Mira la lista a continuación!

Por: Antoine de Saint-Exupéry

Narrado por: Raiza Revelles

La preciosa historia que Antoine de Saint-Exupéry escribió e ilustró, y su obra más famosa, en una edición fantástica para jóvenes y adultos disfrutó de su forma original de tratar temas como la soledad, la amistad, y el amor.

Por: JK Rowling

Narrado por: Carlos Ponce

Audible Latino se presenta con el esperadísimo estreno en audio de Harry Potter y la Piedra Filosofal de J. K. Rowling, contada por el actor puertorriqueño de fama internacional Carlos Ponce. Es la primera vez que los libros de Harry Potter en español están disponibles en formato digital de audio. Producido por Audible y Pottermore Publishing, el primer título de la serie está disponible para su descarga ahora en http://www.audible.com/harrypotterespañol, y los seis libros siguientes se pueden preordenar, y se publicarán en fechas posteriores durante 2019.

Por: Disney Press

Narrado por: Beto Ruiz

Miguel sueña con volverse un músico famoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado por demostrar su talento, Miguel termina en la deslumbrante y colorida Tierra de los Muertos, luego de que una serie de eventos misteriosos se desencadenan.

En el camino, se encuentra con Héctor y juntos emprenden un viaje extraordinario. Coco: La novela cuenta la fascinante historia de la nueva cinta de Disney/Pixar.

[Who in the world is Carmen Sandiego?]

Por: Rebecca Tinker

Narrado Por: Kyla Garcia

A Carmen Sandiego, una ladrona hábil en una misión misteriosa, la persiguen de manera permanente ACME e Interpol. ¡Y la dama de rojo siempre está un paso adelante! En esta emocionante aventura, basada en la serie animada de Netflix, Carmen cuenta por primera vez su propia historia, fascinante y llena de acción.

Ahora, es tiempo de averiguar…

¿Quién es Carmen Sandiego?​

Por: Pam Muñoz Ryan

Narrado Por: Ruth Livier

Esperanza Ortega tiene todos los tesoros que una chica pueda desear: hermosos vestidos, una linda casa llena de sirvientes en México, y la promesa de que un día llegará a presidir el Rancho como su mamá. Pero una tragedia inesperada destruye ese sueño, obligando a Esperanza y a su madre a escapar a California dónde tendrán que trabajar en una finca junto a otros mexicanos. Allí tendrá que olvidar su pasado y enfrentarse a las nuevas realidades de su vida: trabajo duro, aceptación y dificultades económicas. Esperanza descubrirá que la verdadera riqueza está en la familia y la comunidad.

¿Buscas libros en español? Mira estas opciones…

Por: Pedro Fernández

Narrado Por: Gina Jaramillo, Fa Orozco, Gilberta Mendoza Salazar

Aguza el oído y sabrás los secretos de las mujeres más talentosas y temerarias, curiosas, rebeldes y emprendedoras de México, que se atrevieron a romper el molde. Desobedecer puede ser una buena idea. Ser ordenada siempre es lindo y poderoso, claro, pero salirse del huacal vuelve interesantes las cosas cuando los mandatos son aburridos, cuando no nos dejan movernos a nuestras anchas, sobre todo cuando dañan nuestra alma. En esos casos hay que inventarse oportunidades propias para hacer descubrimientos y brillar como diamantina. Las mujeres de este libro se han reunido para contarte cómo le hicieron, cuánto buscaron hasta salirse con la suya.

Porque la curiosidad no mata al gato. Las féminas, chicas y grandes, siempre terminan averiguando maneras para abrirse paso, aunque el camino esté lleno de piedritas.

Por: Lucy Hawking, Stephen Hawking

Narrado Por: Alberto Santillán

Con La clave secreta del Universo el genial Stephen Hawking y su hija Lucy han conseguido acercar a los pequeños – y no tan pequeños – las maravillas y los secretos del Universo, y demostrarnos que la ciencia también puede ser divertida y apasionante.

A George nada le gusta más en el mundo que mirar las estrellas; también le encantaría tener un ordenador con el que navegar y conocer más sobre el Universo, pero sabe que eso es misión imposible. En casa, sus padres son tan ecologistas que no quieren ni oír hablar del progreso y la ciencia.

Pero lo que ellos no saben es que el enemigo está muy cerca. Acaba de llegar un nuevo vecino que, ¡horror!, es un eminente científico, y eso, para los padres de George, solo significa una cosa: peligro. Si hubieran imaginado lo que le esperaba a su hijo, nunca le habrían dejado entrar en su casa.

Por: Rosa Navarro Duran

Narrado Por: Dani Gonzalez

En este bellísimo relato se narran las aventuras que vive Ulises navegando por el mar Mediterráneo. Enormes tempestades azotan su nave porque el dios del mar, Poseidón, no le quiere nada. Sin embargo, le protege la diosa de la sabiduría, Atenea. Mientras tanto, en su tierra, la isla Ítaca, le están esperando su fiel esposa, Penélope, y su hijo Telémaco, que irá en busca de noticias suyas. Pero también se han instalado en Ítaca los odiosos pretendientes de Penélope, que quieren convencerla de que su marido ha muerto y que se pasan el día en el palacio del héroe comiendo y bebiendo. Aunque nada se sabe con certeza, parece que hacia el siglo VIII antes de Cristo, un juglar griego llamado Homero, del que se dice que era ciego, compuso esta historia, la Odisea, que cuenta las aventuras que vivió Ulises desde que se marchó de Troya acabada la guerra, hasta que llegó, veinte años después, a su patria, Ítaca. La Odisea es un poema maravilloso, que fue compuesto hace muchos, muchísimos años: ¡casi tres mil!

Por: L. Frank Baum

Narrado Por: Nuria Trifol

Alfaguara Clásicos nos trae este precioso audiolibro de El Mago de Oz, obra clave de la historia de la literatura infantil, mundialmente conocida y alabada. Dorothy no podía imaginarse que la casa donde se resguardaba de los tornados saliera volando y aterrizase… en otro mundo. Deberá buscar la manera de regresar con su perrito Toto a casa. Para ello, viajará hasta la Ciudad de las Esmeraldas, donde el maravilloso Mago de Oz le concederá su deseo (o al menos eso le ha dicho la Bruja buena del Norte). El viaje no será fácil, pero con la compañía de un espantapájaros, un hombre de hojalata y un león cobarde, Dorothy recorrerá Oz y se enfrentará a sus miedos, y también a cierta bruja malvada que busca venganza…Clásicos inolvidables para disfrutar, compartir y dejar volar la imaginación.

Por: R. J. Palacio

Narrado Por: Daniel Vargas, Viviana Sierra

Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha, y con el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco. Su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy, y las increíbles historias de La guerra de las galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal como es, sonreír a los días grises, y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga.

Por: Marc Donat, Ricard Zaplana

Narrado Por: Mª Luisa Solá

¡Vete a dormir con una sonrisa gracias a tus personajes clásicos favoritos! El patito bonito, Ricitos de oso, la ratita emperifollada…El guisante parlanchín, el hada gamberra, los siete cabritillos y el lobo loco…Un desastre de sastre, la genia del saxofón, la princesa Tikismikis Kiskiyosav y hasta el sol, que a veces le da por no acostarse. Tus personajes clásicos favoritos -y alguno más que pronto lo será- te invitan a disfrutar de 25 cuentos que duran 5 minutos, que es lo que tú tardas en irte a dormir. Por cuál quieres empezar?

