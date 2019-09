Batidos para bajar de peso: Las 4 mejores opciones para adelgazar rápido

¡Ponte las pilas para que llegues a navidad con el peso que realmente quieres!

Ya llegamos a los últimos meses del año y nos urge perder peso para estar listos para las próximas fiestas y vacaciones. Una opción que puedes incluir en tu dieta diaria para lograr perder peso rápido, en conjunto con hacer ejercicios, y comer saludablemente, lo es el tomar batidos. Los batidos son muy ricos en sabor y nutritivos, también son bajos en calorías lo que te permite perder peso y no pasar hambre.

Cuando se combina una dieta saludable con ejercicio, los batidos son una fuente muy necesaria para la creación y el mantenimiento de la masa muscular. También te ayudan con tus objetivos de adelgazar. Mira a continuación las mejores opciones.

1. Whey Protein – YES YOU CAN!

Este producto YES YOU CAN! ayuda a controlar tu apetito entre comidas. Cada porción contiene 15g de proteína de calidad, para ayudarte a mantener o perder peso, cuando se combina con una dieta saludable y ejercicio.

Este producto es el mejor basado en sus reviews, uno de sus usuarios expresó que es ”La mejor proteína de sabor y baja en calorías”. Se trata de un suplemento muy eficiente a la hora de bajar de peso.

Un batido con 44 superfoods, 5 gramos de fibra, probióticos, enzimas, más 21 vitaminas y minerales y con menos de 1 gramo de azúcar. La fibra te ayudará a eliminar lo que tu cuerpo no necesita y los probióticos a proteger tu estómago. Es una gran alternativa para tomar este batido todos los días y sustituirlo por alguna comida, recuerda acompañarlo con ejercicio moderado.

Es un producto orgánico, sin gluten, kosher, vegano y sin soya. Alcanza más de 7000 ventas, sus compradores han perdido peso y se sienten llenos hasta por 6 horas.

3. Mezcla de Sunfood Superfood Smoothie:

No hay necesidad de tomar batidos con mal sabor para poder bajar de peso. Este polvo de proteína está lleno de nutrientes, y viene con un rico sabor a fruta.

La proteína de arroz integral germinada y el polvo de semilla de chía son una fuente natural de proteína altamente absorbible. Los polvos de Cacao, Maqui, Açaí, Camu Camu y Goji Berry agregan un rico sabor y hacen de esta mezcla una excelente fuente de hierro y vitamina C. La lucuma, vainilla y plátano en polvo agregan fibra a esta mezcla. Un beneficio adicional que tiene es que agrega un impulso de energía para tu día.

4. Polvo de proteínas para batidos – Myprotein:

Producto bajo en grasas y carbohidratos para bajar de peso. El 80% de contenido por porción es proteína. Este suplemento contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.

Es un batido de proteína recomendado por Amazon‘s Choice por su alta calidad y buen precio. Es un producto que puedes tomar antes o después de entrenar y que puedes combinar con frutas.