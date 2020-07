¿Cebolla en el cabello? Conoce sus beneficios y propiedades que tiene para repararlo y hacerlo crecer

Fortalece, previene y ayuda a tu cabello.

La cebolla es un ingrediente que es antimicrobiano, antibacteriano, antiflamatorio y antioxidante con vitamina C y B, además de magnesio, azufre, calcio y fósforo. El uso de cebolla en el cabello, no es una tendencia actual, ya tiene varios años. ¿Cebolla en el cabello? ¿Huele el cabello a cebolla? Hay muchos productos que tienen la cebolla como ingrediente principal y que lo combinan con otros para que no tenga ese olor ni color.

Conoce los beneficios de la cebolla en el cabello y te sorprenderá de lo mucho que puede hacer este ingrediente en tu pelo.

1. Shampoo de cebolla: previene la aparición de caspa, lo desintoxica y le da brillo

La cebolla en el cabello puede ayudar a desintoxicar el cuero cabelludo, limpiando a profundidad para prevenir la aparición de caspa y otras bacterias. Esto es gracias al azufre que contiene, evita la inflamación del cuero cabelludo y ese picor que a veces puede aparecer.

El shampoo de cebolla le dará ese detox a tu cabello en la ducha. Otro beneficio de la cebolla es que le dará volumen y densidad al pelo. Apto para todo tipos de cabello, un shampoo de cebolla sin sulfatos y parabenos.

2. Aceite de cebolla: ayuda a mejorar la circulación, da fuerza a los folículos y mejora el crecimiento del cabello

La cebolla tiene un ingrediente que es quercetina, esta ayuda a mejorar la circulación para que el cabello puede crecer más rápido y de manera sana. Los beneficios de la cebolla para el cabello es que a los folículos pilosos le da fuerza y resistencia, esto ayuda a que el cabello no sea susceptible a la caída. Al mejorar los folículos pilosos podrás tener más volumen y un cabello más grueso.

Otra manera de usar cebolla, es en aceite. El aceite de cebolla ayudará a que tengas una más retención de hidratación en tu pelo para que no tengas frizz, ni esté seco. Lo puedes dejar actuar toda la noche o unas horas para después lavar.

3. Mascarilla de cebolla: recupera el brillo, fortalece y previene la caída

Sin duda el mejor beneficio de la cebolla en el cabello es que puede prevenir la caída del cabello y hacer un pelo más resistente. Una alternativa para usar cebolla en el cabello es con una mascarilla, le dará fuerza, volumen y mejora la estructura del cabello, además que le puede dar brillo y suavidad. Esta mascarilla se combina con 26 aceites naturales, es una excelente alternativa para cabellos seco y con un lento crecimiento.

Aplícala en la ducha y deja actuar por unos minutos para después enjuagar. Absorbe todos los nutrientes y beneficios de la cebolla para tener un cabello más sano y largo.

