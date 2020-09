¿Para qué es bueno el camu camu y por qué tiene tantas vitaminas?

Sorpréndete de las vitaminas que tiene el camu camu.

El camu camu es una fruta tipo baya que tiene un sabor ligeramente ácido. El camu camu se puede encontrar en ciertos supermercados y una manera para tenerlo todo el tiempo en casa; puede ser en polvo o en cápsulas. ¿Para qué es bueno camu camu? El camu camu se volvió tan popular por su alto contenido vitamina C. El camu camu tiene grandes beneficios para tu organismo estas son las 3 principales.

Uno de los principales beneficios del camu camu es que tiene altos niveles de vitamina C. El camu camu tiene 60 veces más vitamina C que una naranja. Por sus altos niveles de vitamina C el camu camu puede ayudarte a subir tus defensas, fortalecer el sistema inmunológico, estimular la producción de colágeno y ayuda a que tu piel y las células esté protegida de los radicales libres.

El que el camu camu tenga altos niveles de vitamina C, ayudará a que tu organismo esté protegido de infecciones virales y bacterianas como el herpes. Una manera de incorporarlo a tu alimentación es añadir una cucharadita a tus batidos o zumos.

Las propiedades del camu camu es que ayuda a metabolizar mucho mejor las grasas y ciertos ácidos grasos. Esto es porque tiene un componente llamado serina que ayuda a que la metabolización sea mucho más fácil. Gracias a la serina también mejora la digestión. Otro de los beneficios del camu camu es que ayuda a evitar la inflamación. Ya que contiene ácido elágico que se encarga de proteger la salud de las células.

Podrás añadir el consumo diario de vitamina C con una cápsula de camu camu. Una manera de proteger tu organismo y añadir más beneficios.

Al tener vitamina C y flavonoides protege a las células de degeneración y del desgaste. Los beneficios del camu camu es que no solo a actúa como anti envejecimiento, sino a prevenir enfermedades degenerativas, dolores crónicos y el estrés degenerativo. La vitamina C se encarga de mejorar la producción de colágeno para que todo tu organismo este protegido.

El camu camu aporta no solo vitamina C, también manganeso, cobre, hierro, calcio, niacina y potasio. El polvo de camu camu lo puedes añadir a bowls, aguas, zumos, batidos y más. Lo puedes consumir a la hora de tu preferencia, no contiene cafeína.

