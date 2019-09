¿Buscando una laptop para llevar siempre contigo? Mira las mejores computadoras mini

Una laptop para llevar en cualquier mochila o bolso.

Si quieres una laptop que puedas llevar siempre encima a clases, al trabajo o para entretener a tus hijos, entonces una computadora mini es lo mejor. Con estas computadoras pequeñas y económicas, tendrás un aparato que puedes guardar en cualquier mochila o bolso fácilmente.

Con una pantalla de 11.6’’ en HD, esta computadora Dell es una Chromebook, lo que significa que funciona con el sistema operativo de Google, conectada a internet. Este sistema se basa en brindar una laptop económica con funciones sencillas, mediante todas las aplicaciones de Google. En esta laptop encontramos un procesador Intel Dual-Core Celeron N3060 con una velocidad de 2,48 GHz, una memoria interna de 16GB y un RAM de 4GB.

Esta es la laptop más económica de la guía, con un precio de $159.98. Cuenta con conexión bluetooth y tiene un peso total de 2.43 libras. En Amazon, los clientes mencionan que es una laptop ideal para las tareas sencillas del día a día, con un buen precio y una larga duración de la batería.

Esta laptop también es una Chromebook, de la marca Samsung con una pantalla de 11.6’’ en HD. Incluye un procesador Intel Celeron N3060 y un RAM de 4GB, igual que el modelo anterior, pero se destaca la inclusión de una memoria flash de 32 GB SSD. Estas características influyen positivamente en el rendimiento de esta laptop.

Por su gran descuento del 39%, esta computadora Samsung tiene un precio de $181.98 y un peso de 2.87 libras. Los clientes en Amazon mencionan que es una computadora ideal para estudiantes y también para profesionales on the go. Destacan también su buena funcionalidad y alta duración de la batería, de hasta 9 horas de uso.

En la laptop Acer contamos con un modelo de gran versatilidad, ya que esta computadora tiene la posibilidad de transformarse en tableta gracias a su apertura de 360° y pantalla de 11.6’’ HD multi-touch. Cuenta con un procesador Intel Celeron N3060 Dual-Core de 2.48 GHz, RAM de 4GB y memoria interna flash de 32GB. Su funcionalidad es similar a otras Chromebook del mercado, pero destaca su flexibilidad, lo que hace que sea una computadora muy cómoda de utilizar.

Con un precio de $204.99 por su descuento del 27%, esta computadora Acer ofrece versatilidad y 10 horas de duración de la batería, para estudiantes y profesionales por igual. Tiene un peso de 2.76 libras y puede usarse de muchas formas distintas, adaptable para ambientes profesionales o para tu casa.

De la marca Asus, esta computadora se destaca por la apertura en 180°, que hace que su pantalla de 11.6’’ HD tenga un uso más cómoda, adaptándose a cada persona. Diseñada específicamente para estudiantes, por su resistencia y peso liviano de 2.2 libras, esta Chromebook ofrece un procesador Intel Celeron N3060 de 2.48GHz, un RAM de 4GB y memoria interna de 16GB.

Esta es la computadora más vendida de la guía, con un precio de $218 y hasta 10 horas de duración de la batería. Cuenta con bordes reforzados en goma, que mejoran su resistencia a los golpes, y su teclado es resistente a salpicaduras. Los clientes en Amazon destacan que es una laptop muy funcional y resistente, ideal para las tareas más simples.

En esta laptop Lenovo también encontramos un modelo versátil, que se transforma en tableta con su apertura de 360° y pantalla HD de 11.6’’ táctil. Además, tiene un diseño minimalista en blanco y negro que hace que se destaque. Incluye un procesador MediaTek MT8173C de 1,7GHz, RAM de 4GB y memoria flash de 32GB. Su peso es de 2.76 libras y su batería puede durar hasta 10 horas de uso.

Aunque es la más costosa, esta laptop Lenovo también es la mejor valorada de la guía, con un precio de $241.99. En Amazon, los clientes mencionan que es una laptop con una buena relación precio-calidad, destacándose su función tableta y la duración de la batería. Además, destacan que su pantalla táctil es muy fácil de utilizar y puede incluso usarse un lápiz inteligente para sacarle más provecho.