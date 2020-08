Cabello

¿Lavar el cabello a diario es malo?

¿Cada cuántos días debo lavar mi cabello para no maltratarlo? La respuesta puede ser muy diferente de acuerdo a tu tipo de cabello. Pero, lo recomendable es que no se lave todos los días y menos si usas un shampoo con sulfatos y parabenos. Esto reseca cualquier cabello, puede perder elasticidad y romperse más fácilmente. Te decimos cuándo lavar el cabello más mantenerlo sano y que no se maltrate.

1. Cabello graso: lavarlo cada 2 o 3 días por semana

Está el mito que el cabello graso debe lavarse todos los días y esto es totalmente falso. El lavar diario tu cabello graso, solo hace que produzcas más sebo, tu pH del cuero cabelludo esté desequilibrado. Con esto puede haber caspa, irritación picazón u otro síntoma. La frecuencia de lavado de cabello es de cada 2 días o de 3 días, al usar un shampoo en seco ayudará a que no esté graso y absorba el sebo y sudor.

Trata de cepillar todos los días el cabello para distribuir los aceites naturales de manera uniforme. El cabello graso se puede ir entrenando para que el lavado sea menos frecuente y no se vuelva tan graso.

2. Cabello seco: al menos cada 3 a 4 días por semana

Si eres de los que tiene un cabello muy seco y maltratado lo mejor es que espaciar la frecuencia del lavado del cabello, para evitar maltratarlo más. Lo ideal es lavar el cabello seco cada 3 a 4 días. Busca un shampoo enriquecido con ácidos grasos y nutrientes para que puedan hidratarlo. Además ayudará a que no tengas frizz y se recupere poco a poco.

Para los cabellos secos sin duda debe optar por un shampoo sin sulfato, pues lo puede resecar y quebrar mucho más rápido. Esta es una opción de shampoo rica en ácidos grasos, nutrientes y vitaminas.

3. Cabello teñido: 3 veces por semana para cuidar el tono y evitar la resequedad

Lo principal es cuidar de la resequedad y cuidar el color. El lavar el cabello todos los días sin duda desvanece el tono y puede provocar más daño. Opta por tener una frecuencia de lavado de cabello cada 3 días por semana. Siempre hazlo con agua tibia y con un shampoo rico en nutrientes. Este shampoo aceite de marula que ayuda a dar humectación, controlar el frizz y puede mejorar su estructura para evitar el quiebre y tener más elasticidad.

Si vas a peinar con calor o estar mucho tiempo en los rayos del sol, sin duda coloca un protector térmico. Ayudará a evitar más daño y que el tinte dure más en tu cabello.

