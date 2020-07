¿Caída de cabello por estrés? 4 ingredientes que ayudan a frenarlo y fortalecerlo

El estrés puede afectar mucho la salud de tu cabello.

El estrés puede afectar más de lo que piensas tu salud. La caída del cabello, puede ser una de ellos. Puede provocar que se caiga, este seco y el crecimiento sea nulo. La buena noticia, es que sí puede volver a crecer el cabello. Hay vitaminas, minerales y nutrientes que pueden contribuir a un crecimiento y a que el cabello esté más resistente y fuerte. Esto puede afectar a hombres y mujeres, y muchas veces no importa la edad.

Aunque hay productos que pueden ayudar a la caída de cabello por estrés, debes poner atención a tu calidad de vida; como el dormir al menos 7 horas, tener una alimentación rico en proteínas y aminoácidos, para ayudar a que este problema no afecte tu cabello.

1. Vitamina C: ayuda a la producción de colágeno para mejorar la estructura del cabello

La vitamina C, no solo se encarga de proteger el sistema inmune y subir las defensas, es una vitamina que es importante para el cabello. La caída del cabello por estrés, puede hacer que los folículos pilosos estén en un descanso y estén débiles. La vitamina C mejora la producción de colágeno en el organismo, que es esencial para el cabello, pues se encarga de darle estructura del cabello y con esto fuerza, resistencia y, además combate el estrés para detener la caída.

La vitamina C mejora la estructura de tu cabello, además que ayuda a mejorar la absorción de hierro, que también es esencial para el crecimiento del cabello. Opta por tomar la vitamina C con alimentos, para que irrite el estómago.

2. Vitamina A y D: capaz de crear nuevos folículos pilosos y mejora el tejido capilar

El sebo es importante para el crecimiento del cabello, con el estrés tu cuero cabelludo puede estar seco y estar irritado. La vitamina A se encarga de ayudar a que tu cuero cabelludo tenga la cantidad necesario de sebo y ayuda a que el tejido capilar esté lubricado para que pueda hacer crecer el cabello de manera sana. La vitamina D puede crear nuevos folículos pilosos y estimular los folículos pilosos que tienes para hacer crecer el pelo más fuerte.

Estas dos vitaminas pueden ayudar a controlar la caída del cabello por estrés y mejora el estado de tu pelo.

3. Zinc: incentiva el crecimiento y ayuda a que las glándulas sebáceas estén equilibradas

El zinc es un mineral que sin duda puede reparar la caída de cabello por estrés. Lo que hace es que ayuda a que las glándulas sebáceas estén equilibradas, mejora el tejido capilar y ayuda a incentivar el crecimiento del cabello. Si tienes un pelo muy débil, puede ser que tengas una deficiencia en zinc.

El zinc lo puedes encontrar solo o con otros minerales y vitaminas. Esta es una alternativa para añadir biotina y que el crecimiento del cabello no demore tanto.

4. Aminoácidos: fortalece los folículos pilosos, le da volumen y mejora el crecimiento del cabello

Los aminoácidos también son indispensables para la caída de cabello por estrés. Algunos se encargan de cuidar, estimular el folículo pilosos, hace un crecimiento del cabello más fuerte y resistente, además que le da volumen. Algunos de los aminoácidos son arginina, taurina, lisina y metionina.

Este es un suplemento ayudará a mejorar el estado de tu cabello, darle un refuerzo para que tenga un crecimiento sano y dejes de ver pelo tirado en la ducha.

