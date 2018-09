Cámara de seguridad Arlo Q de NETGEAR: Para monitorear todo lo que ocurre en tu casa mientras no estás

Cuida y vigila tu hogar aún cuando estés fuera de él.

No hay nada más valioso que conseguir la manera de poder tener tu hogar plenamente resguardado de cualquier tipo de imprevisto. No hace falta poder leer la mente para saber cuanto esfuerzo haz puesto para equipar tu casa con las mayores comodidades posibles; por ese motivo el contar con herramientas que te permita estar al pendiente de todo lo que pasa en tu casa no estás es muy valioso. Entre todos los sistemas de seguridad, uno de los más populares son los de la empresa NetGear, quiénes presentan la cámara la Arlo Q.

Las cámaras de seguridad Arlo Q de la empresa NetGear son dispositivos inteligentes que están equipados con lo último en tecnología para garantizar que puedas estar siempre al tanto de todo lo que ocurre dentro de tu hogar a todas horas. Estas cámaras de seguridad son realmente muy fáciles de instalar y cuentan con un case resistente que mantiene todos los delicados componentes a salvo de golpes y partículas de polvo.

Una de las innovaciones que presenta el modelo Arlo Q es que cuenta con una memoria interna que le brinda la capacidad de almacenar hasta 7 días de grabaciones continuas con la máxima calidad de audio y sonido. El lente de la Arlo Q tiene una resolución de 1080p HD, esto le da una calidad de imagen que brinda nitidez en cada grabación, incluso aquellas que son realizadas durante la noche.

Para los usuarios premium de Amazon, las cámaras de seguridad Arlo Q trabajan con “Alexa”, el sistema operativo manipulado por voz exclusivo de la plataforma. Las Arlo Q cuentan con su propia aplicación para dispositivos inteligentes que te brinda la posibilidad de poder chequear cada una de las grabaciones de las cámaras en donde quiera que te encuentres y a toda hora.

Tres cámaras de seguridad ligeras y de fácil instalación que tiene una capacidad de almacenar hasta 7 días de grabación continua, cada una de las cámaras cuenta con un lente HD con una resolución 1080p con un rango de 50 pies de distancia. Estas cámaras de seguridad cuenta con su propia aplicación para dispositivos inteligentes que te brinda la oportunidad de chequear las grabaciones desde tu smartphone, tableta o computadora.

Un sistema de seguridad casero de alta tecnología que te da la posibilidad de estar siempre al pendiente de todo lo que ocurre en tu hogar, a todas horas, desde donde te encuentres y en el momento que lo desees. Este producto es compatible con Alexa y está disponible a un precio razonable.

