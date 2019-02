Cocinando con Chabán: El nuevo libro de Alejandro Chabán con 75 recetas saludables para lograr tu peso ideal

"Recetas con sabor latino para lograr y mantener tu peso ideal"

El venezolano Alejandro Chabán, además de tener un gran talento como actor y como presentador de TV, siendo una de las celebridades más reconocidas en el mundo del entretenimiento, también es un autor bestseller del New York Times, es orador motivacional, asesor certificado de nutrición y bienestar; y fundador y CEO de Yes You Can!®. ¡Casi nada!

Chabán ha dedicado su vida a compartir su experiencia de lucha contra los trastornos alimenticios y su sobrepeso durante la adolescencia, dejando siempre presente la misión incansable de transformar al mundo y su relación con la comida. Con ese propósito de vida, acaba de lanzar su libro: Cocinando con Chabán: 75 recetas saludables con sabor latino para lograr y mantener tu peso ideal.

Cocinando con Chabán, es el primer libro de recetas de Alejandro. Este libro es para él una meta lograda ya que por mucho tiempo deseaba poder reunir y compartir recetas saludables y sabrosas que ayudaran a bajar de peso y transformar el cuerpo, mente y vida de los latinos.

En el texto que comparte Alejandro junto con su libro en Amazon, menciona que comer es uno de los mayores placeres que existe porque nos llena de alegría, satisfacción, recuerdos y nos brinda un momento especial para compartir con nuestras familias y amigos. A su vez, si no sabemos elegir bien lo que ingerimos, así como su debida porción, una comida que normalmente sirve para alimentarnos y nutrirnos fácilmente se nos puede transformar en una bomba de tiempo.

Desde pequeños hemos aprendido hábitos alimenticios que no necesariamente apoyan una vida sana. Por un lado nos atascamos con comida procesada llena de químicos y calorías sin saber que esta no solo nos puede generar libras de más sino también otras enfermedades. Por otro lado, en vez de prestarle atención a lo que nos dicen nuestros cuerpos, aprendemos a comer con los ojos y con los sentimientos y nos atiborramos con porciones enormes en busca de consuelo en momentos difíciles de la vida.

Esto último es un tema clave que afecta a muchas de nuestras vidas y que exploró a fondo en su libro anterior, Dime qué comes y te diré qué sientes. En ese libro encontrarás los pasos necesarios para desligar la comida de las emociones y aquí, con este recetario, aprenderás a disfrutar de comidas saludables, en porciones adecuadas. Porque justamente esa es una de las metas de Alejandro para todas las personas con este libro: que descubras que hacer dieta no significa que tienes que privarte de todo lo rico y aceptar sólo comidas insípidas. ¡Todo lo contrario!

Durante años Chabán luchón con su sobrepeso con todas las dietas habidas y por haber y, como muchos de nosotros, poco a poco empezó a asociar esas comidas de pocas calorías —que supuestamente lo ayudarían a alcanzar su peso ideal— con unos platos sin colores, ni aromas, ni sabores atractivos. Si ya de por sí comprometerse a hacer una dieta es difícil, hacerlo con comida que no nos gusta lo vuelve casi una tortura insoportable. ¿Pero sabes qué? ¡No es necesario renunciar al sabor para reducir tu cintura!

Acá descubrirás que, siguiendo la guía de nutrición de Yes You Can!®, puedes hacer dieta comiendo platos inolvidables como los Tacos de fruta con crema (página 9), el Mofongo de camarones (página 56) o la Hamburguesa de pescado con salsa tártara (página 108), recetas que te gustarán tanto que ¡llegarán a ocupar un puesto en tu lista de comidas favoritas!

¿Por dónde empezar?

Por aprender a comer las porciones adecuadas y planear y cocinar las comidas por adelantado para que no te agarre el hambre desprevenido. En este libro, Alejandro se puso como meta elegir nuestras queridas recetas criollas y encontrar la manera de hacerlas más saludables para nuestros cuerpos sin quitarles esa sazón que nos encanta. Para lograrlo, se asesoró con los mejores chefs y nutricionistas para descubrir los ingredientes necesarios y las medidas justas para crear un recetario que todos podamos usar en nuestro diario vivir.

En el libro, al final de cada receta, encontrarás la información nutricional que te enseñará cuál es la porción adecuada de cada receta para bajar de peso. Ten en cuenta que el requerimiento calórico de cada persona puede variar y dependerá de muchos factores, como la edad, el género, la tasa metabólica basal (relacionada con la cantidad de masa muscular) y la actividad física diaria, entre otros. Como no hay dos personas iguales en este mundo, el peso saludable de cada cual dependerá de su caso particular. Por eso, antes de comenzar cualquier dieta, es muy importante consultar con tu médico o un profesional de la salud.

Adelante, lee, aprende, cocina, comparte y goza de estas recetas riquísimas.

#YesYouCan! #CocinandoconChabán