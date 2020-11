Colección de ropa para el frío de Target: ¡Con miles de estilos nuevos, y la mayoría por menos de $40!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La colección de ropa para el frío de Target ya está disponible. Hay más de 3,000 nuevos estilos navideños de marcas de ropa y accesorios para adultos y niños, como A New Day, All in Motion, AVA & VIV, Cat & Jack, Goodfellow & Co, More than Magic, Prologue, Universal Thread, Wild Fable y más.

Las ofertas clave incluyen ropa cómoda (pantuflas, suéteres, juegos de dormir), ropa de abrigo (vellón, puffers familiares), accesorios (sombreros, bufandas y guantes), todo a un precio increíble, con la mayoría de los artículos por debajo de $40. Los artículos están disponibles en Target.com y en las tiendas Target, lo que convierte a Target America en el lugar más seguro para comprar en esta temporada navideña y permite a los los consumidores comprar de manera segura en la tienda o desde la comodidad de su hogar. Target ha ampliado el surtido para la entrega el mismo día con Shipt, y así incluir una selección de ropa y accesorios para niños y ropa íntima para mujeres, para que las personas puedan comprar fácilmente artículos básicos y nuevos estilos de temporada. Mira algunos estilos de la colección.

1. Chaqueta acolchada retro corta para mujer – Wild Fable ™:

Viene en 6 colores a escoger. Chaqueta acolchada corta confeccionada con tejido que absorbe la humedad para una sensación fresca y cómoda. Cuenta con botones a presión y cierres de cremallera, y los bolsillos laterales completan el look. La tela elimina la humedad para un uso cómodo.

2. Pantalones jogger de tiro medio para mujer – Universal Thread ™:

Viene en 10 colores a escoger. Es de material 100% algodón, con estilo al tobillo, cintura elástica completa, con bolsillos laterales

Se puede lavar a máquina y secar en secadora.

3. Chaqueta acolchada para mujer – A New Day ™:

Viene en 8 colores distintos a escoger. Manténte alejada del frío durante el clima más fresco con esta chaqueta acolchada de A New Day ™. Esta chaqueta acolchada de manga larga viene con un cinturón con hebilla a juego para brindarte un ajuste bien formado personalizado.

Tiene una longitud más larga y un diseño acolchado con cuello con capucha para mayor cobertura, calidez y protección en los días fríos. La cremallera frontal de longitud completa permite un uso fácil, mientras que los dos bolsillos de ojal delanteros mantienen a mano tus artículos esenciales para llevar. Aplique capas sobre sus conjuntos casuales para agregar un estilo acogedor. La tela elimina la humedad para un uso cómodo.

4. Leggings de talla grande para mujer – Ava & Viv ™:

Los leggings de talla grande para mujer de Ava & Viv son básicos clásicos y básicos para el día a día, perfectos para combinar con tus blusas de gran tamaño favoritas. Estos leggings hasta los tobillos lucen una cinturilla que no se ata que crea una silueta suave y favorecedora lista para entrenar o jugar. Combínalos con botas y un suéter de punto de gran tamaño para un look elegante de invierno o con tu camiseta blanca favorita para hacer recados en las mañanas soleadas.

5. Sudadera para mujer – Universal Thread ™:

Viene en más de 10 colores a escoger. Combina tu estilo de loungewear con esta sudadera con cuello redondo de Universal Thread ™. Esta sudadera de manga larga para mujer con un clásico cuello redondo es una prenda de vestir perfecta en tu guardarropa.

Confeccionado en 100% algodón para una comodidad transpirable y acogedora, este suéter informal de color sólido es fácil de combinar con una variedad de pantalones. Los puños y el dobladillo con bandas ofrecen un acabado impecable, mientras que el estilo jersey facilita el uso. Combínalo con cualquier cosa, desde jeans desgastados hasta pantalones deportivos con cordones y zapatillas para un ambiente relajado de fin de semana.