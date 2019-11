¿Comezón y resequedad en el cuero cabelludo? 4 productos que mejoran y alivian esta condición

Mejora la condición de tu cuero cabelludo.

¿Te pica o da comezón en el cuero cabelludo? Hay muchos factores para que esto suceda, pero es posible eliminarlo a un costo accesible y eficaz. Hay productos que se enfocan en este problema, que se encargan de nutrir y eliminar la resequedad. Es importante tener un tratamiento para el cuero cabelludo, al menos unas semanas para ver mejoras. Otras recomendaciones es que no laves tu cabello con agua caliente, lo laves diario, no uses shampoos muy abrasivos y que rasques tu cuero cabelludo esto lo irrita más.

1. Shampoo para la resequedad del cuero cabelludo: hecho con ingredientes naturales y zinc para controlar la producción de grasa

Este shampoo para cuero cabelludo reseco contiene ingredientes como zinc, aloe, aceite esencial de menta y árbol de té. No contiene alcohol para no que no irrite y sea abrasivo con el cuero cabelludo, ayuda a aliviar la sequedad, picazón, controla la producción de sebo gracias al zinc, previene descamación y que llegue a ser caspa.

Es apto para cabellos grasos, si tienes una piel muy irritada opta por usarlo un día sí y otro no. No es ideal para cabellos teñidos, pues podría deslavar tu cabello.

2. Cepillo para dar un masaje al cuero cabelludo: el exceso de producto, folículos pilosos tapados

Es normal que al colocar el shampoo o productos para el cabello, no se remueva todo el producto, cuando lo lavamos, esto puede producir comezón y que lo confundas con caspa o dermatitis seborreica. Un consejo para prevenir el exceso de producto en tu cuero cabelludo, es dar un ligero masaje y así es posible que los residuos se remuevan para que ya no te de comezón el cuero cabelludo.

El usar un cepillo masajeador para el cuero cabelludo también puede estimular los folículos pilosos para un crecimiento del cabello. Cuando lo uses no seas brusco, hazlo con movimientos suaves de un lado hacia otro, nunca en movimiento circulares, pues puedes romper tu cabello.

3. Tratamiento para cuero cabelludo: hecho de vitamina B3 para poder equilibrar y calmar

Este es un tratamiento para cuero cabelludo que no necesitas enjuagar. Lo que se debe de hacer es dividir el cabello y colocar en el cuero cabelludo, tiene ingredientes cómo la vitamina B3 y ácido hialurónico para que hidratar y controlar la picazón e irritación. Si tienes un cuero cabelludo graso, puede controlar esa resequedad y exceso de sebo.

Se recomienda usar 2 veces por semana, para notar resultados. En un mes verás mejoría, es importante que tengas un rutina completa, pues aunque el producto sea bueno sino tienes un régimen, puede afectar su eficacia.

4. Suero para cuero cabelludo: con aceite esenciales, lima y jengibre

Si prefieres un suero más natural, este ayuda equilibrar, nutrir, prevenir y aliviar el cuero cabelludo. Al colocar al menos dos veces por semana ayuda a que esa sequedad se elimine y te de más hidratación, además que ayuda a controlar la irritación y picazón y un te da un cabello más suave. Es importante que lo uses en cabello húmedo y lo dejes actuar, no te expongas 2 horas después de colocarlo.

Evita bañarte con agua súper caliente, pues eso hace irritar y que hasta provoque más sebo, pues alteras el pH, lavar tu cabello con agua tibia es lo ideal. No es necesario aplicarlo diario.

