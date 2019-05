¿Cómo afecta la menopausia a la piel y cómo repararla?

Cuida tu piel, hazla lucir suave y sana.

La menopausia es una etapa de muchos cambios, pues van desde los hormonales hasta los físicos más evidentes. La piel comienza a envejecer y las diferentes capas de la piel disminuyen su grosor, la piel es más susceptible a las manchas, no hay mucha firmeza y luminosidad. Al tener muchos sofocos y sudoración tu piel puede presentar diversos cambios de los cuales no estás consciente.

Al momento que tu piel transpira más sin importar la época del año, puede que no le des los cuidados necesarios, te enfoques más en controlar los sofocos, sudores y bochornos. No descuides tu piel ni tu rostro. No olvides consumir suplementos como vitamina C, colágeno y biotina. Estos ayudarán a que tu piel sea más elástica, elimine manchas, cuides tus articulaciones, huesos y tejidos.

¿Cómo cuidar el rostro?

Tu rostro necesita estar hidratado, esto quiere que necesitas ingredientes que hidraten tu piel evitando la resequedad, ayuden a que tengas un tono parejo y elimine las manchas del rostro. Te recomendamos ácido hialurónico y la baba de caracol.

El ácido hialurónico ayuda a retener humedad, a dar más elasticidad al rostro, ayuda a calmar irritaciones, sequedad y regenera la piel. Este ingrediente es un gran aliado para que tu rostro no se vea cansado ni hinchado.

La baba de caracol es perfecta para dar luminosidad al rostro, ayuda a eliminar las manchas. Si tu rostro es muy graso ayuda a controlar la grasa. Existen sueros, ampollas, cremas y mascarillas faciales con baba de caracol que ayudan a que tu piel este suave, sin grasa y elimina las manchas en poco tiempo.

¿Cómo cuidar la piel de todo el cuerpo?

A toda la piel le debes de dar una mayor protección y humectación extrema. El usar una crema de colágeno te ayudará a que tu piel se hidrate, nutra y pueda retener humedad sin que se reseque la piel. Retener humedad es muy importante pues al no tener humedad puedes sentir tu piel acartonada, seca y hasta puede provocar alguna irritación. La crema de colágeno es ideal para usarse después de la ducha como una crema normal en todo el cuerpo.

No descuides tu piel y siempre consume muchos líquidos. Evita el exceso de cafeína y productos con mucha sal, pues pueden crear una retención de líquidos y mucha inflamación.

