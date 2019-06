¿Cómo ahorrar dinero en Six Flags?

Conoce cuánto dinero puedes ahorrar en Six Flags presentando una lata de Coca-Cola.

Six Flags es uno de los parques de diversiones más populares de los Estados Unidos, ya que tiene muchas montañas rusas y atracciones divertidas. En este parque puedes pasar un día espectacular bajando y subiendo las atracciones más extremas que tiene la costa este como la hiper montaña rusa de Superman.

Sin embargo, visitar este parque también puede reducir tus ahorros al extremo, si no conoces cuales son las mejores estrategias para reducir tus gastos en Six Flags. Debido a esto, aquí te brindo algunos consejos que puedes tomar en consideración para disfrutar al máximo sin gastar mucho dinero.

1. Compre los boletos en línea

Si deseas ahorrar dinero, debes comprar los boletos en la página web de Six Flags. Ya que de esta manera, podrás ahorrar hasta $20. Los boletos en el parque tienen un precio de $67.99 (admisión general), los niños menores de 48 pulgadas pagan $47.99 y los niños menores de 2 años entran gratis. No obstante, si usted compra los boletos en línea estos te costarán $47.99.

2. Busque descuentos

Slickdeals es una página web que te permite conocer cuales son los descuentos que tiene Six Flags en este momento, para que así no te pierdas de ningún especial. La página ordena los mejores descuentos por fecha y por cantidad. Por ejemplo, la mejor oferta que tiene en estos momentos Six Flags, es un 60% de descuento cuando compra cuatro pases de temporada o membresías. También puedes utilizar Groupon para encontrar descuentos y especiales.

3. Utilice el descuento que ofrece Coca-Cola

Puede comprar los boletos a través de la página de Six Flags y ahorrar hasta $30 dólares con el descuento que ofrece Coca-Cola. Para obtener el descuento debe comprar los boletos con al menos un día de anticipación. Por otro lado, si usted compra los boletos en la entrada del parque y presenta una lata de Coca-Cola podrá obtener hasta $15 de descuento.

4. Compre un pase anual si va a visitar el parque constantemente

Los pases anuales te permiten ahorrar dinero en Six Flags, puesto que ofrecen visitas ilimitadas, boletos gratis y descuentos para tus amigos o familiares. Si usted visita constantemente el parque usted podría ahorrar bastante dinero con la membresía anual de $69.99. Ya que un solo boleto en el parque cuesta la misma cantidad que la membresía anual.

5. Compre los boletos en grupo

Si usted visita el parque junto a su familia o amigos, puede obtener un descuento si su grupo es de 15 personas o más. Para poder obtener el descuento tienen que comprar los boletos con anticipación en la página web de Six Flags o el parque. Además del descuento, por cada 15 personas podría obtener un boleto gratis.

Te puede interesar: ¿Cómo ahorrar dinero en Disney?