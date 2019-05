¿Cómo ahorrar dinero en Whole Foods?

Conoce como puedes obtener descuentos en Whole Foods al ser miembro de Amazon Prime.

Whole Foods es un supermercado muy popular, ya que la mayoría de los productos que vende son orgánicos y de buena calidad. Sin embargo, Whole Foods también es conocido por sus precios altos y como ahora es parte de Amazon, ya no ofrece los cupones o descuentos que antes solía brindar. No obstante, todavía existen algunos trucos u ofertas que puedes utilizar para ahorrar dinero en Whole Foods.

Aunque ya Whole Foods no ofrece descuentos o cupones, al ser parte de Amazon ahora puedes beneficiarte de otras ofertas y descuentos, para ahorrar dinero. Por ejemplo, si tienes la membresía Prime de Amazon puedes ahorrar un 5% en las compras que realices y obtener envio gratis en dos horas, si vives en las ciudades participantes.

Del mismo modo, podrías obtener un 10% de descuento extra en productos seleccionados o que tienen el letrero amarillo. En algunos casos también podrás disfrutar de descuentos exclusivos que Whole Foods le ofrece a los miembros de Prime.

2. Utilizar aplicaciones como Ibotta

Antes de comprar algún artículo en Whole Foods debes revisar las aplicaciones que ofrecen cupones y descuentos. Por ejemplo, en Ibotta puedes encontrar descuentos o cupones de Whole Foods. Los cupones los puedes utilizar para comprar frutas, cerveza, proteína, café, etc.

Para utilizar Ibotta solo tienes que suscribirte en su página web y descargar la aplicación de Ibotta que está disponible para iPhone y Android. Luego cuando compres en Whole Foods tienes que escanear el recibo de compra en la aplicación y esta se encargará de aplicar los cupones disponibles. Si la aplicación encuentra y aplica algunas ofertas, Ibotta te enviará un reembolso a tu cuenta bancaria en 48 horas.

3. Compra los productos 365 Everyday Value

Otra forma de ahorrar dinero en WholeFoods es comprando su línea de productos llamada 365 Everyday Value. Los productos que ofrece Whole Foods bajo la marca 365 Everyday Value son más económicos que los productos de marcas reconocidas y son de buena calidad.

Te puede interesar: 5 cosas que puedes hacer y comprar en Costco que no sabías