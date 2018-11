¿Cómo alisar tu cabello por ti misma como una profesional?

Consejos para que te hagas un alisado de calidad de salón de belleza.

Las mujeres utilizamos generalmente la plancha para alisarnos el cabello en casa; muchas veces por falta de presupuesto para realizarnos un tratamiento de alisado en un salón, otras por falta de tiempo o cualquier otro motivo. Sin embargo, podemos realizar estos tratamientos de alisado en casa, tomando en consideración las recomendaciones de los profesionales para que podamos tener el mejor resultado.

Lo primero que debemos hacer antes de cualquier tratamiento, es lavar nuestro cabello. Debemos colocar abundante champú sobre el cuero cabelludo, masajear y esparcir la espuma por todo nuestro cabello. Al tener limpio nuestro cabello, el producto dominará completamente la cutícula y al usar la plancha quedará con agradable aspecto.

Es importante que utilicemos un producto con termoprotector sobre nuestro cabello, de esta manera lo estaremos protegiendo y al recibir el calor directo del secador o de la plancha, será menos agresivo. Este tipo de productos generan una especie de molécula o capa protectora que recubre nuestro cabello, lo protege y a la vez le otorga más peso. Debes colocarlo por mechones, sin tocar la raíz y dando pequeños masajes.

Luego de dejar actuar el producto de alisado el tiempo sugerido en las indicaciones debes secarlo; utilizando la boquilla del secador en dirección a tus pies, de esta manera el aire no genera volumen. Una vez que ya tienes el cabello completamente seco, debes dividir el cabello en mechones muy delgados y comenzar a pasar la plancha lentamente por cada mechón con un movimiento vertical.

Es importante tener una buena plancha. Es recomendable que tenga placas nano titanium y regulador de temperatura para que no tengas el riesgo de maltratar o quemar tu cabello con temperaturas muy altas. No debemos utilizar la planchas en nuestro cabello no más de tres veces por semana para evitar sequedad o quiebre de las puntas. A continuación te recomendamos excelentes opciones para que escojas tu plancha y luzcas una espectacular cabellera.

1. Furiden: Alisador de Cabello Profesional

Giras en el sentido de las agujas del reloj para obtener la temperatura deseada. Te da un cabello sedoso con tan solo presionar un botón. Se calienta en 15 segundos, ahorra energía dura más tiempo y reduce el tiempo que invertirás en el alisado.

No tendrás tirones en tu cabello, las placas flotantes con bordes curvados se ajustan continuamente para evitar engancharse con tu cabello. Podrá ser tu compañera de viaje, ya que tiene ajuste de voltaje y una bolsa tipo viajero para guardarla en tu maleta.

2. BabyLissPro: Plancha para el Cabello con Placa de Titanio

La tecnología iónica de esta plancha se combina perfectamente con las placas de titanio puro, para que tu cabello tenga los estilos más suaves y elegantes de la historia. Los iones reducen el frizz, su carcasa se mantiene segura alejada de la fuente de calor y es resistente a altas temperaturas.

Las planchas con placas de titanio son las más recomendadas a la hora de alisar tu cabello, su tecnología te permite tener un cabello liso sin maltratarlo y en menos tiempo. Es la manera más suave de tener la cabellera de tu sueños.

