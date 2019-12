¿Cómo aprender inglés rápido?

¡Ya no tienes excusa! Aprender inglés está al alcance de tus manos...

El inglés tiene una fonética mucho más amplia que el idioma español; pero esto no quiere decir que sea difícil de aprenderlo, o que nos tenga que tomar una eternidad lograr ser bilingues.

¡Ya no tienes excusa! Estudiar inglés está al alcance de tus manos y en todos los niveles que necesites para aprenderlo rápidamente. El primer paso es ser positivo y poner todo de tu parte para que con disciplina lo logres. Existe una gran variedad de opciones con material complementario y de muy buena calidad que te pueden cambiar la vida.

Aquí te mostramos varias opciones que puedes evaluar para seleccionar la que más te convenga y cumpla con tu necesidad propia del idioma. También, te compartimos los que son 5 estrellas recomendados por personas que ya los han utilizado. Lo mejor de estos cursos es que son para estudiar inglés desde la comodidad de tu hogar o el lugar que quieras. Cada curso cuenta con una temática específica que te ayudará a mejorar y perfeccionar el idioma en cada uno de sus componentes, como vocabulario amplio, la pronunciación, la gramática, la fonética, entre otros.

Escoge aquí la opción que más se acople a tu necesidad:

Este libro tiene un enfoque simplificado de la gramática del inglés escrito, especialmente para hispano-hablantes que no tienen conocimiento previo de la gramática en inglés. Este libro cubre la puntuación básica, los verbos, y mucho más. También incluye un diccionario, y más de 1,000 ejercicios con respuestas.

Lisandra Cordero

Formato: Paperback | Compra verificada

"Este es un muy buen comienzo para el aprendizaje del idioma inglés, es muy especifico en su gramática aunque no es muy completo. Pero es un muy buen comienzo para lo básico q puedes aprender como segundo idioma. Lo recomiendo!

3. Gramática del inglés: Paso a paso 2:

Este libro es la continuación del Volumen 1. Paso a paso 2, abarca los siguientes temas: verbos en tiempo simple presente, verbos en tiempo presente progresivo, preposiciones y más. Ademas, este libro incluye más de mil ejercicios que te permitiran practicar lo que aprendiste y un diccionario con los significados y pronunciaciones de todas las palabras usadas en el libro.

Grima
5.0 out of 5 stars The best!
Compra verificada

"Este, más el primer libro de gramática, son el mejor recurso disponible para aquellos que quieren aprender por sí mismos, o que están enseñando a alguien, como le estoy enseñando yo a mi esposa. He descubierto que no hay otros libros que realmente me hayan acercado a cómo progresar efectivamente. Con explicaciones en español! Todos los otros métodos parecen introducir el vocabulario demasiado rápido, y no progresan lógicamente. Mi esposa disfruta de usar estos libros . Paso a paso, realmente significa paso a paso. El único problema es que hemos terminado los libros y el autor no ha escrito más libros. Por favor que escriba más…"

4. Babbel – Suscripción de 6 meses para iOS, Android, Mac y PC [Código en línea para PC / Mac]:

Aprende un nuevo idioma con la aplicación de aprendizaje de idiomas más rentable del mundo. Con 14 idiomas para elegir, Babbel te ayudará a comenzar a hablar un nuevo idioma en cuestión de semanas. El “Método Babbel” fue creado por un equipo de lingüistas e ingenieros que se propusieron desarrollar la herramienta lingüística más eficaz del mercado. La mayor ventaja de Babbel es que enseña tu nuevo idioma desde el punto de partida de tu lengua materna, aprovechando lo que sabes y explicando los aspectos más “extranjeros”.

Esto acelera su aprendizaje y le da confianza para continuar. Babbel también: • Emplea técnicas cognitivas comprobadas para trasladar nuevo vocabulario a su memoria a largo plazo • Utiliza voces humanas reales y reconocimiento de voz para que pueda hablar con confianza • Enseña a través de diálogos de la vida real sobre situaciones prácticas y relacionadas En Babbel, sabemos que usted ‘ Estás ocupado. Es por eso que nuestras lecciones son lo suficientemente cortas como para adaptarse a su estilo de vida (@ 10-15 minutos cada una). Actualizamos su memoria con sesiones de revisión dinámicas y nos aseguramos de que retiene lo que está aprendiendo al traerlo de vuelta más tarde en un nuevo contexto. De hecho, los estudios han demostrado que el uso regular de Babbel puede hacer que comiences a hablar un nuevo idioma en solo tres semanas. Hay muchas razones para aprender un nuevo idioma: viajar, conectarse con vecinos, familiares o patrimonio, mejorar sus oportunidades profesionales o simplemente seguir aprendiendo. Cualquiera sea su razón, estará en buena compañía con los casi 2 millones de suscriptores que han elegido a Babbel para aprender un nuevo idioma.

5. Inglés en 100 días – Curso de Inglés:

El método probado de la serie Inglés en 100 días® resume el aprendizaje del inglés en 100 pasos concisos y fáciles de entender. La serie alcanza los más altos estándares establecidos por ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages), AAP (American Association of Publishers), y TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages); asociaciones de las cuales somos miembros orgullosamente. Inglés en 100 Dias® ha sido elegido por bibliotecas a lo largo de toda América como la elección principal entre los cursos de auto-aprendizaje de idioma. Desarrollado bajo las “5 C” recomendadas por ACTFL: Comunicación, Culturas, Conexiones, Comparaciones y Comunidades. Inglés en 100 Dias® proporciona una excelente calidad a un precio accesible. “La serie Inglés en 100 Dias® es altamente recomendada para todas las bibliotecas y librerías.”- Dolores M. Koch, New York City.

Dispositivos electrónicos…

Si necesitas alguna ayuda extra para poder comunicarte en inglés, en la actualidad han creado un sin fin de dispositivos electrónicos que nos ayudan a facilitarnos la forma en que nos comunicamos con personas que hablan otro idioma que no es el nuestro. Estos traductores electrónicos a continuación son esa herramienta que pueden usar personas que no dominan otro idioma aparte del suyo propio. También lo pueden usar para cuando viajan, etc. ¡Ya no tendrás que desesperarte, y mucho menos limitarte al momento de comunicarte con otra persona que no habla tu idioma!

1. Traductor de voz Smart Aspiring:

Es un traductor bidireccional, reconocerá lo que dces y dirá en voz alta el resultado de la traducción. Es 95% preciso tanto para oraciones simples como para oraciones complicadas. Es muy fácil de operar, no es necesario instalar una aplicación en tu teléfono móvil, solo conecta este dispositivo con Internet WIFI o 4G, luego puedes comenzar la traducción en tiempo real. La voz de este dispositivo es alta y clara.

Tiene pantalla táctil a color de 2.4 pulgadas. Se traduce de forma audible, y al mismo tiempo se traduce en texto en la pantalla, haciéndolo muy útil cuando se habla con una persona con limitaciones auditivas.Úsalo cuando viajas a lugares que no hablan itu idioma. Úsalo también para aprender nuevos idiomas, para practicar la pronunciación, y más.

2. fosa – Dispositivo de traducción portátil, con Bluetooth:

Este dispositivo de traducción es de múltiples idiomas. Admite la traducción de hasta 16 idiomas, como inglés, español, chino, japonés, etc. Habla con el auricular, y luego se traducirá a la voz del país que deseas. La versión optimizada que tiene permite una transmisión de audio estable y rápida, también tiene conexión inalámbrica de hasta 10 metros, fácil de conectar a tus dispositivos en segundos.

En adición, cuenta con un altavoz de bobina móvil de 8 mm incorporado que permite un efecto de audio de alta fidelidad y mantiene el bajo potente, brindando un sonido suave y claro a tus oídos. Es un diseño mini y compacto, sin cables, estable y cómodo para conducir, correr, viajar y hacer otras actividades en interiores o al aire libre. Y su batería de litio recargable de 90mAh incorporada, garantiza una gran resistencia, ayudando a reproducir hasta 5-8 horas. Es compatible con iPhone, Samsung, iPad y más. Es el #1 más vendido en Amazon dentro de su categoría.

3. Traductor Inteligente de voz Handheld Deluxe:

Hace traducción de 33 idiomas diferentes como: inglés, chino, coreano, japonés, tailandés, francés, alemán, español, italiano, holandés, griego, portugués, ruso, árabe, sueco, checo, finlandés, danés, polaco, húngaro, rumano, y más. Es una buena opción viajar al extranjero, chatear con amigos extranjeros y traducir cuando te vas de compras o para cuando viajas por trabajo. Viene en dos colores a escoger.

Es de mini diseño práctico, para llevar contigo a cualquier lugar. Descarga la aplicación (Android e IOS) y conéctela a tu teléfono a través de Bluetooth, y luego puedes traducir el idioma que desees. Está entre los Top 10 más vendidos en Amazon.

