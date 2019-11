¿Cómo eliminar la halitosis de forma efectiva?

La forma más eficiente para eliminar el mal aliento.

La halitosis, más popularmente conocida como mal aliento, es uno de los padecimientos más comunes y esta condición es la provocadora de muchas vergüenzas y una gran cantidad de situaciones incómodas que pueden llegar a resultar un problema a la hora de establecer vínculos sociales con otras personas. No es de extrañar que en la mayoría de las tiendas y farmacias podamos encontrar una variedad de productos que son especialmente formulados para prevenir y eliminar las bacterias causantes del mal aliento.

Entre las causas de la halitosis podemos encontrar el consumo habitual de cierto tipos de alimentos, enfermedades dentales y los hábitos de higiene oral que posee la persona. De acuerdo a su gravedad, esta condición puede llegar a mejorar con la práctica de una buena y constante higiene bucal. Por otra parte, los síntomas de la halitosis van a depender según el origen del mal aliento o algunas causas externas que requiere de un diagnostico más riguroso. Algunas personas suelen preocuparse mucho por todo lo relevante a la higiene de la boca, aún si no padezcan esta condición.

Por lo general la halitosis comienza en la boca y se da por diversas causas, una de las más comunes son los restos de alimentos que empiezan a descomponerse por el contacto constante con las glándulas salivales. En este sentido, la descomposición de partículas de alimentos que quedan entre los dientes y alrededor de ellos puede aumentar la cantidad de bacterias en la boca y causar un olor desagradable. Asimismo, algunos alimentos tales como la cebolla, el ajo y algunas especias de aroma fuerte también pueden llegar a causar halitosis.

Alguno hábitos como el masticar o fumar tabaco también son provocadores un olor bastante desagradable. Los fumadores son las personas que más tienden a ser más propensos a las enfermedades de las encías, siendo ésta otra de las fuentes que ocasiona el mal aliento. Otro de los factores que causa este molesto padecimiento es la mala higiene de la boca en general, y no es sorpresa para nadie que una persona que no se cepille de manera correcta y no utilice a diario hilo dental para limpiarse entre los dientes son vulnerables a sufrir de mal aliento.

También la lengua puede atrapar bacterias que producen halitosis. En el caso de las personas que utilizan dentaduras postizas y no las limpian frecuentemente o aquellas que no las ajustan bien en las encías, pueden recoger restos de alimentos y bacterias que causan el mal olor. Por otra parte, la resequedad de la boca es otro factor que influye en la aparición del mal aliento. Un dato curioso es que la saliva se encarga de ayudar con la limpieza de nuestra boca ya que tiene la capacidad de limpiar y eliminar las bacterias. Por eso cuando la producción de saliva disminuye, generalmente esto ocurre mientras dormimos, es la causa del mal aliento en las mañanas.

El consumo de ciertos tipos de medicamentos que secan la boca también indirectamente pueden llegar a ser elementos que producen halitosis. Por su parte, las infecciones en la zona bucal causadas por heridas, cirugías, extracciones dentales recientes, caries, enfermedades en las encías o las llagas, también son situaciones que estimulan la acumulación de bacterias en la boca. El padecimiento de infecciones a nivel de la garganta, la boca o la nariz también pueden producir con el tiempo el mal aliento.

Una de las formas de reducir y eliminar el mal aliento, prevenir las caries y disminuir el riesgo de padecer enfermedades de las encías es sin duda seguir una rigurosa rutina de higiene bucal que incluya todas los utensilios para garantizar para garantizar el esterilización de toda la boca. En caso de ser una afección bucal no diagnosticada es posible que además de visitar al dentista, deba existir una revisión médica con otro médico especialista. Del mismo modo, la utilización de productos especialmente formulados para este fin son una excelente manera para combatir la halitosis, como estos que detallamos a continuación.

1. Enjuague bucal con acción de 24 horas

Es un enjuague bucal especialmente formulado para combatir efectivamente las bacterias que causan el mal aliento. Ha sido creado con ingredientes 100% naturales altamente efectivos en el cuidado y protección de la salud bucal. Su exclusivo y patentado ingrediente OXYD-8 ataca y destruye los componentes volátiles del sulfuro que son los causantes del mal aliento.

Luego de cada cepillado de tus dientes y lengua, solo debes enjuagar toda tu cavidad bucal con este refrescante enjuague para garantizar un aliento fresco. Además de eliminar cualquier resto de alimentos, bacterias o residuo que puedan causar halitosis, refresca tu aliento y te deja una sensación de limpieza y frescura que dura hasta 24 horas.

2. Pasta dental con carbón activado

Este set de limpieza bucal está preparado para proporcionar la mejor experiencia de cuidado de la boca. El juego incluye un cepillo de dientes, pasta de dientes y un limpiador de lengua. El cepillo de dientes posee carbón activado, un práctico mango y cerdas ultrafinas que eliminan completamente todo tipo de residuos y manchas en los dientes.

La pasta dental formulada con carbón activado es la solución perfecta no solo para mantener tu aliento fresco; sino también para eliminar las manchas, la decoloración, úlceras orales y otros problemas comunes que afectan la salud de la boca.

3. Esferas de gel refrescadoras de Aliento

Se trata de unas cápsulas suaves de gel creadas para refrescar el aliento. Están formuladas con aceite de menta y aceite de semillas de perejil, además es completamente libre de conservantes y sabores artificiales. Tampoco contiene azúcar, alcohol ni gluten.

Es un ambientador de respiración y aliento que basta que lo tragues para que su concentración y poder natural de larga duración elimine por completo a las bacterias que pueden ocasionar el mal aliento. Con estas cápsulas blandas puedes estar seguro durante todo el día de que tu aliento está limpio y fresco.

4. Enjuague Bucal con aceites esenciales

Es un enjuague bucal que contiene aceites esenciales aromatizados por la madre naturaleza y endulzado con xilitol. Está formulado para proteger los dientes, combatir la placa dental y refrescar el aliento. Contiene extractos de áloe vera que alivia las encías y las mantiene sanas.

No contiene alcohol, te ofrece un cuidado bucal seguro y eficaz utilizando una fórmula que ha sido pionera en el campo de la salud bucal. Se encarga de eliminar el mal aliento a nivel molecular, para de esta forma, garantizar tu confianza y un aliento fresco durante todo el día.

5. Láminas mentoladas que eliminan el 99% de las bacterias

Son láminas para el cuidado bucal que se disuelven instantáneamente, refrescan el aliento y eliminan el 99.9% de los gérmenes y bacterias que causan el mal aliento. Han sido formuladas con ingredientes específicos para la salud de tu boca, además están totalmente libres de azúcar y son muy fáciles de usar.

Sólo necesitas tomar una lámina del cómodo estuche, colocarla sobre tu lengua y dejar que se disuelva para disfrutar de un aliento fresco durante todo el día. Inmediatamente sientes la frescura y limpieza en toda tu boca, y puedes usar estas tiras las veces que consideres necesario.

También te puede interesar: 6 productos para le higiene de tu zona íntima por menos de $30.