¿Cómo escoger la faja correcta según tu necesidad?

Conoce cuáles son las características que debe tener la faja perfecta para ti.

Siempre escuchamos muchas recomendaciones sobre el uso de fajas; sin embargo no todas tienen los mismos objetivos o son las indicadas para nuestras necesidades. Existen de diferentes materiales y diferentes tipos: hay fajas exclusivas para sudar y otras específicas para modelar tu cuerpo y reducir medidas. En el vídeo a continuación, te muestran cómo elegir la faja correcta según el uso que le darás.

Una parte fundamental en el uso de fajas, es usar la talla que sea ideal para nuestro cuerpo y además debemos colocarla de manera correcta. Erróneamente suponemos que usando una talla más pequeña reducimos medidas de manera más rápida, cuando en realidad estaríamos causando, como bien lo explicaba la doctora en el vídeo, problemas circulatorios e incluso afecciones en los órganos.

Al momento de ajustar los broches, es sumamente importante comenzar de la parte superior hacia abajo, así estaríamos moldeando nuestra figura de la manera correcta. De acuerdo a nuestra condición de salud es importante escoger la faja adecuada así, si acabamos de ser madres por parto natural, es necesario utilizar una faja que soporte nuestro abdomen y en el caso de la cesárea, además de soportar nuestro abdomen es fundamental que no lastime nuestra herida.

Para usar fajas no sólo debemos considerar la presión o el ajuste que le dará a nuestro vientre o cintura, debemos también revisar cómo se ajusta en nuestras caderas y piernas para no afectar la circulación y los tirantes, para no dañar nuestra espalda y cervical. A continuación te presentamos algunas opciones en fajas para lucir una figura esbelta y con las características adecuadas para cada caso.

Tiene un cierre que está protegido con un forro de algodón en la parte inferior que te ayudará cuando necesites ir al baño. En el área del muslo tiene un borde de silicona, que evita que la faja se suba por tu pierna.

Está diseñada para proporcionarte una elevación natural de glúteos. El material con el que está confeccionada te dará la cantidad justa de compresión, con el fin de moldear tu cuerpo y mantener al mismo tiempo la máxima comodidad.

2. Laty Rose: Levanta Cola Adelgazante

Da forma a tu cuerpo y hace que tus muslos se vean mas delgados y tonificados. Suaviza tu contorno y te crea una silueta elegante. Además de levantar tu parte trasera también controla tu abdomen, caderas y muslos.

Son ideales para que te veas mejor con una prenda específica o en tu rutina diaria. El material con el que está elabora permite que tu piel respire y que sea invisible bajo tu ropa.

3. Lover Beauty: Corsé para la cintura

Es flexible y duradero. Viene con tres filas de ganchos para que puedas ajustarla de acuerdo a tu talla y de esta manera, hacerte lucir con una silueta delgada y bonita. Te da apoyo no sólo en la parte frontal sino también en la parte trasera.

Su diseño clásico te permite ajustar el tamaño según sea necesario, tiene alta comprensión y es ideal para modelar tu torso. Te permite ir reduciendo medidas en tu cintura y darle compresión a tu abdomen.

También te puede interesar: Las mejores 6 fajas Salomé de pantalón corto.