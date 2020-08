¿Cómo evitar el acné vaginal?

Previene el acné vaginal.

Desafortunadamente hay muchas razones por las que puede aparecer el acné vaginal y todas las mujeres son susceptibles a esto. Es importante que no pellizque ni rasques ni exprimas ese acné. La zona íntima necesita de un cuidado muy especial y que nada sea abrasivo. Te damos 3 consejos para que puedas evitar el acné vaginal y si ahora estás padeciendo acné en los labios genitales te diremos como poder eliminarlo.

El acné vaginal también puede salir por un desbalance hormonal, exceso o falta de limpieza, relaciones sexuales o incluso por el uso de ciertos tampones y toallas femeninas o por falta de humedad. Con esto puede a haber protuberancias que afectan la zona vaginal. Lo importante es cambiar de manera regular los productos como toallas y tampones, orinar y limpiar la zona después de actividad sexual.

Este es un bálsamo que ayuda que la zona esté hidratada y evita que te de esa comezón irritación y sientas afectada tu zona vaginal. Está hecha de aceites naturales que cuidan el pH.

Al depilarse con rastrillo, cera, cremas o más desafortunadamente el folículo piloso crece y puede enrollarse en la piel y causar una protuberancia como el acné vaginal. Este acné vaginal es conocido como foliculitis. Lo ideal es evitar depilar toda la zona vaginal y más aún los labios vaginales.

Sí ahora tienes un acné vaginal, puedes tratarlo con árbol de té que ayuda a limpiar los poros, a controlar la secreción y evita que se inflame y de la comezón. Solo se debe de colocar en la zona externa de la vagina y siempre hazlo con mucho cuidado.

El usar ropa muy ajustada y usar ropa interior que no sea de algodón puede ser que no tu zona íntima no esté respirando apropiadamente. Y, pueden taparse los poros pues hay humedad, poca ventilación y secreción. Con eso puede salir acné vaginal, además de sumarle los cambios hormonales. Para evitar el acné vaginal opta por usar ropa interior de algodón. Es una tela que deja transpirar la piel.

Si tienes comezón o un poco de irritación en los labios vaginales coloca una bolsa caliente de agua y déjala por unos minutos ayudará a desinflamar y calmar la zona.

También te puede interesar: 4 productos que te mantienen segura cuando tienes menstruación abundante