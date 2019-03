¿Cómo evitar fraude cuando compro en línea?

Consejos que debes considerar para evitar e identificar estafas en línea.

Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar compras, pagar deudas y buscar información. Sin embargo, esta era digital ha permitido que los estafadores realicen actividades ilícitas con mayor facilidad y profesionalismo.

Ahora los estafadores están creando páginas web más profesionales que parecen genuinas y anuncios más llamativos para acceder a su dinero e información personal. Estas personas tratan de ganarse su confianza y una vez que la obtienen le quitan el dinero y desaparecen.

Debido a esto, debe conocer cuáles son las mejores estrategias para evitar transacciones fraudulentas al comprar productos o servicios en línea. Teniendo siempre presente de que si la oferta o el producto es demasiado bueno para ser verdad, entonces posiblemente lo sea.

Para que este seguro debe realizar lo siguiente:

1. Infórmese

Antes de realizar una compra, busque en Internet información de la compañía, producto y vendedor. También, busqué reseñas del producto y lea los comentarios de otros clientes. De esta manera, podrá conocer con quién está tratando y si el producto o servicio cumple con sus expectativas.

2. Utilice tarjeta de crédito

Si va a realizar una compra es mejor que utilice una tarjeta de crédito, ya que están protegidas por las disposiciones de la ley de Facturación Imparcial de Crédito. Con esta protección, si usted sospecha que fue víctima de fraude, puede suspender el pago de la compra mientras se investiga el caso.

Además, dependiendo de la tarjeta de crédito y del banco usted no es responsable de las compras no autorizadas que se realicen con la tarjeta de crédito. En algunos casos, usted puede ser responsable de una porción del cargo no autorizado. Debido a esto, debe comunicarse con el banco o la entidad financiera para conocer cuál es la protección que tiene y cómo puede usarla. Por otro lado, las tarjetas de débito no tienen este tipo de protección. Es por esto que debería utilizar una tarjeta de crédito y no una de débito.

3. Utilice compañías que protegen su información

Por ejemplo, cuando compra un producto utilizando el servicio PayPal, el vendedor no recibirá su información financiera (número de tarjeta de crédito o cuenta bancaria). Ya que esta plataforma se encarga de proteger su información. Además, este tipo de compañías le pueden ayudar a obtener un reembolso de la compra realizada, si no recibe el producto, o no es lo que esperaba.

Paypal funciona de la siguiente manera:

Usted se registra en la página web y asocia las tarjetas de crédito o débito a la cuenta. Si vas a realizar una compra en línea, buscas el botón o logo de PayPal a la hora de pagar e ingresa su correo electrónico y contraseña, para realizar el pago.

Además de PayPal existen otras plataformas como TransferWise y 2Checkout, que protegen su información al realizar compras en línea.

4. Revise las políticas de privacidad y seguridad de la página web

Si la página web no provee información acerca de cómo protege su información personal o financiera, no utilice el servicio. Ya que usted tiene el derecho de conocer cómo va a ser utilizada su información y cómo va a ser protegida.

Recuerde que los estafadores utilizan información personal (Números de Seguridad Social, ITIN e información de cuenta bancaria) para hacerse pasar por otro individuo y realizar transacciones fraudulentas. Es por esto que debe evitar brindar información personal si la página no es confiable para evitar robo de identidad.

Por otro lado, puede buscar si la página web de la compañía posee una insignia de seguridad. Por ejemplo, si posee este tipo de insignias Norton Secured, Paypal Verified o Accredited Business la página es segura y ha sido verificada por estas compañías. No obstante, debe tener cuidado ya que muchos estafadores buscan la manera de copiar esta insignias. Para poder verificar si la insignia o logo es auténtico, debe hacer “click” en el logo y este debe llevarte a la página web de la compañía que lo acredita o enseñarte un certificado.

Insignia de seguridad de Accredited Business.

Del mismo modo, debe mirar la barra superior de la página y verificar si esta contine un candado, ya que si lo tiene es segura. Además, la dirección de la página debe comenzar con “https”, la “s” indica que la página es segura.

5. Mantenga activado su “firewall” y antivirus

Al realizar compras en internet mantenga el “firewall”y el antivirus de la computadora o teléfono activado. De esta forma, los estafadores no podrán acceder tan fácilmente a su información personal (correo electrónico, número de teléfono y contraseñas). Ya que estos programas que se instalan en la computadora protegen sus datos e información personal.

6. Compre en tiendas conocidas

Realiza tus compras en tiendas conocidas como Target, Amazon o Walmart, ya que los sistemas de seguridad de estas tiendas son muy buenos y protegerán tu información de estafadores. De igual forma, las páginas web de estas tiendas son muy fáciles de utilizar y realizar compras en línea.

Por otra parte, podría considerar obtener un seguro para proteger sus transaciones en línea y compras. Algunas compañías que pueden mantener su información personal fuera del alcance de los estafadores son:

La herramienta LifeLock Privacy Monitor de la compañía LifeLock proporciona una menor exposición en línea de su información personal para ayudarlo a mantener su información privada fuera del alcance de los estafadores. Si usted es víctima de fraude y le roban dinero debido al robo de identidad, LifeLock le reembolsará todo el dinero que perdió, según los límites de su plan. Con LifeLock puede obtener un seguro con solo $9 mensuales.

Identity Force es una compañía que brinda protección de identidad y crédito. La compañía te avisa de posibles amenazas en línea, ofrece un seguro de robo de identidad para cubrir hasta $1 millón en gastos. Del mismo modo, ofrece monitoreo continuo, alertas rápidas y servicios de recuperación para ayudarlo a protegerse contra robos de identidad. Los seguros comienzan en $17 mensuales.

Si usted cree que ha sido víctima de fraude puede comunicarse con la Comisión Federal de Comercio (FTC, sigla en inglés) para presentar una queja. Si quiere saber que es todo lo que debe hacer si es víctima de fraude, puedes leer este artículo: ¿Qué puedo hacer si soy víctima de fraude al comprar en línea?