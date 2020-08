¿Cómo evitar granos, acné, y dermatitis, por el uso del tapabocas o mascarilla?

Cuida la piel con la nueva normalidad.

Esta pandemia llegó a cambiar la vida de absolutamente todos. Con el uso de cubrebocas o la mascarilla sin duda nuestra piel puede tener un desbalance total. Puede hayas notas que tienes granos o brotes de acné en la zona de la barbilla, nariz o en las mejillas. Incluso la aparición de los puntos negros puede aumentar. ¿Cómo evitar los granos, acné o incluso una piel atópica por el uso de cubrebocas? Estos 4 pasos podrán ayudarte a prevenir o calmar tu piel.

El lavar el rostro debe de ser indispensable pues esto hará que tu rostro esté limpio y que el sebo no obstruya los poros a la hora de dormir o comenzar el día. Aunque de manera natural se producen aceites naturales, con el uso de cubrebocas y el sudor tu piel tiene agentes que pueden producir granos y acné e incluso provocar una dermatitis severa. No se trata de limpiar en exceso, sino de limpiar de manera correcta.

Este es uno de los mejores limpiador faciales. Es un limpiador muy gentiles, que no deja la piel tirante ni tiene fragancia y ayudará a mejorar la barrera cutánea por su contenido en ceramidas.

Sin importar tu tipo de piel, necesitas de hidratación. Esto es para que la barrera cutánea mantengan humedad y un pH balanceado. Una crema hidratante sin fragancia, con ingredientes que no tapen los poros, ayudará a que tu piel tenga esa hidratación necesaria. El que tu piel tenga la hidratación necesaria puede prevenir cualquier problema, siempre opta por cremas sin fragancias. Pues en algunas pieles puede irritarlas.

Esta crema contiene niacinamida, que funciona para poder controla la secreción de sebo y ceramidas para proteger la barrera cutánea y que no haya un descontrol, que pueda provocar acné o dermatitis por un uso prolongado de cubrebocas.

Aunque sea un maquillaje ligero que no tapa los poros, con el uso de cubrebocas, el sudor y el sebo se pueden producir comedones. Lo que provoca es que la piel no respira de manera adecuada y tu piel sea más susceptible a bacterias. Si vas a estar muchas horas con el cubrebocas, opta por eliminar el maquillaje por un tiempo, ayudará a que tu piel no tenga un desbalance.

Si vas a usar la mascarilla por pocas horas, puedes optar el uso de bloqueador solar con color. Te proporciona protección solar y un poco de color a tu piel, sin llegar a ser tan inclusivo en tu piel.

La exfoliación no es lo mismo que la limpieza facial. La exfoliación es penetrar en capas más profundas de la piel, para poder eliminar suciedad, bacterias, sudor, contaminación y sebo. La exfoliación debe de ser solo una vez por semana, para no desbalancear el pH de la piel. Este exfoliante tiene ácido salicílico que ayudará a evitar brotes, seca los granos y ayuda a que los poros no se tapen. El tener una limpieza podrá evitar que se generen brotes en la piel, con el uso prolongado de tapabocas.

Los exfoliantes con gránulos, no son muy buenos. Pues tienen microperlas pueden dañar más la piel. Y, si ya tienes granitos, no los pellizques ni los rasques, esto puede dejar mancha oscura.

También te puede interesar: 3 beneficios que te aporta consumir las semilla de moringa en ayunas