¿Cómo evitar que tus uñas se partan con todo lo que haces durante el día?

Consigue uñas fuertes y sanas.

Por fin están creciendo tus uñas y cuando notas que se te rompen las uñas, esto sucede porque tienes deficiencia de nutrientes y necesitas suplementos, para que puedan crecen con mayor fuerza.

Las razones por las que se te pueden romper es por morderte las uñas, no cuidarlas cuando aseas tu casa, usar siempre esmalte y no darle un descanso a tus uñas, no humectarlas y falta de vitaminas. No te preocupes te damos 4 productos que evitan que se quiebren, tengas uñas fuertes sanas y largas.

Las uñas se quiebran por falta de nutrientes como la biotina y vitaminas del grupo B. Estos nutrientes ayudan a que sean más fuertes y crezcan más rápido. No solo sirve para las uñas, también para el cabello y piel. Toma 2 pastillas diarias y notarás más energía, piel radiante, uñas largas y cabello abundante.

Tiene 73% de satisfacción por sus compradores y lo puede consumir cualquier mujer sin importar su edad.

2. Proteína en barniz para protegerlas y crezcan

Esta proteína ideal para uñas quebradizas, que no crecen y son muy frágiles. Es un barniz que se debe de usar al menos 6 semanas para empezar a notar cambios. Lo puedes usar todos los días como base si es que quieres usar un esmalte de color. Sino puedes aplicarlo después de limpiar tus uñas.

Tiene 90% de satisfacción por sus compradores, así que no esperes más y ten unas uñas preciosas a un precio accesible.

Este aceite ayuda a combatir los hongos, fortalecer las uñas, calmar las cutículas secas y a que crezcan más rápido. Haz una limpieza en tus uñas y aplica antes de poner tu barniz, deja que penetre el producto por al menos 10 minutos. También lo puedes aplicar en las uñas de los pies.

El producto te durará un mes y lo recomendable es que lo uses por 2 veces al días para mayores resultados. Un producto muy completo que combate hongos y ayuda a su rápido crecimiento.

Esta es una crema de mantequilla de limón para tus uñas y cutículas, la cual está hecho con aceite de almendras dulces, cera de abeja, cera de candelilla, aceite de girasol, extracto de hojas de romero, vitamina E y betacaroteno. Crean una humectación para que tus uñas ya no se quiebren y cuide tus cutículas.

Tiene un olor divino, es un producto muy espeso para que humecte a fondo tus uñas. Dale toda la protección a tus uñas y no olvides las cutículas.

También te puede interesar: 6 tratamientos para quitar los hongos en las uñas.