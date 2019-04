¿Cómo fortalecer un cabello débil y quebradizo?

Fortalece tu cabello para obtener más grosor y fuerza.

Si notas que tu cabello es más débil, se cae más de lo normal o tienes muchas puntas abiertas, sin duda necesitas productos para poder fortalecer tu cabello. Lo ideal es buscar ingredientes importantes para que puedan nutrir a tu cabello desde la raíz. Algunos elementos que ayudan a tener un cabello fuerte es el argán, la miel, el yogurt, el aguacate y muchos tipos de nueces.

Este shampoo se encarga de reparar los daños de todo tu cabello y ayuda a fortalecer tu cuero cabelludo para darle mayor protección a tu pelo. Los ingredientes de este shampoo son el jengibre y la miel, son 2 componentes que pueden dar doble protección contra daños y cuidan la humedad en tu pelo.

Un producto libre de parabenos que fortalece, revitaliza y hace que tu cabello tenga un grosor mayor con su uso continuo. Lo importante es que puede ser usado por cualquier tipo de pelo.

Un acondicionador es esencial y no porque desenreda tu pelo, sino porque aporta nutrientes, reduce la resequedad, restaura la raíz y las puntas, ayuda a que no pierdas el color de tu cabello si lo has teñido, asimismo ayuda a acelerar el tiempo de secado y a que tu peinado esté intacto.

Es un acondicionador que lo puedes dejar y no requiere enjuagarse. Solo debes esparcirlo por todo tu cabello. Puede ser usado por cualquier tipo de cabello y hay 2 presentaciones distintas.

Una mascarilla para el cabello es darle doble protección y humectación a tu pelo débil, ayuda mucho a fortalecer tu cabello, pues con la proteína del yogur, prebióticos, quinoa y una mezcla de 6 aceites ayudan a eliminar lo quebradizo y hacerlo más resistente a futuros daños. Los aceites siempre dan la humectación y nutrientes esenciales a tu cabello para fortalecerlo.

Esta mascarilla repara el pelo de adentro hacia afuera, además tiene un rico aroma. Tiene 2 botes con mascarilla, solo necesitas poco producto para cubrir tu pelo, de medios a puntas. Se recomienda usar 2 veces a la semana.

También te puede interesar: 3 tratamientos de botox para el cabello maltratado que sirven para cuidar, restaurar y darle brillo.