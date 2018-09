¿Cómo funciona el suero antiedad de Pure Biology con Vitamina C para el cuidado de nuestra piel?

Luce un rostro sano y bello.

Las arrugas son el mal de cualquier mujer y muchos hombres. Las arrugas se pueden prevenir y corregir si usas el suero antiedad adecuado. No todos tienen las mejores propiedades, unos tiene pocos ingredientes activos o no funcionan por no ser ideal para tu tipo de piel.

Pure Biology es una marca que se enfoca en productos antiedad. Tienen cremas, sueros, aceites y más. Todos de la más alta calidad con muy buenas reviews en sus ventas en línea.

¿Porqué usar el suero antiedad de Pure Biology con Vitamina C?

El suero antiedad de Pure Biology se compone de 30% de vitamina C. La concentración más alta disponible en sueros, con 1,5 veces más C activo que las marcas líderes, que generalmente usan 20% de vitamina C. Además de contener vitamina C tiene ácido hialurónico y Fision fix un ingrediente creado por Pure Biology.

Al tener estos dos componentes y aplicarlo en tu rostro diariamente ayuda a reducir la aparición de arrugas, manchas de la edad, le da hidratación a tu rostro, ilumina la piel y protege del daño de los radicales libres, ayuda a corregir los ojeras oscuros y la hinchazón.

¿Quiénes lo pueden usar?

Este suero anti edad tiene una fórmula ideal para todo tipo de piel, no irrita, no tiene colores ni fragancia artificial. Lo mejor es que no está testado en animales. Mujeres y hombres los pueden usar aunque no tengan arrugas.

Solo debes aplicarla todos los días y las noches después de lavar tu rostro. Aplícalo por toda tu cara y no olvides ponerla en tu cuello.

Puedes comprar una sola vez este suero antiedad por $22.90 dólares o te puedes suscribir para recibirlo cada que lo necesites y podrás ahorrar en un 5% a 15% del precio original.

Cuida tu rostro y disminuye las arrugas con el suero antiedad Pure Biology.