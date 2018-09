¿Cómo funciona y cuáles son los beneficios de la cámara VAVA Dash para tu auto?

Graba todo lo que desees desde el interior de tu vehículo con una de estas.

Una cámara para el auto es un accesorio extremadamente útil con el cual puedes grabar cada uno de los paisajes a tu alrededor, documentar cada paso de tu aventura e incluso tener evidencia fílmica muy útil para tu defensa en caso de un accidente. Las cámaras para autos son pequeños dispositivos que cuenta con una gran demanda que va crecido con los años; entre todos los modelos de cámaras para vehículos la VAVA Dash se ha ganado el reconocimiento de miles de conductores en todo el mundo.

La cámara Dash de Sony es un dispositivo de alta tecnología el cual ha transformado por completo la experiencia de los viajes en auto para siempre. Una de las principales ventajas que presenta es que cuenta con un diseño ergonómico fácil de manipular y un tamaño que se adapta con facilidad a la parte trasera del espejo retrovisor de tu auto, teniendo así la posición perfecta para poder grabar desde todos los ángulos posibles sin obstaculizar tu campo visual.

Algo muy particular del diseño de la VAVA Dash es que su lente está adaptado en una posición la cual te da la posibilidad de grabar en un ángulo de 155°, brindándole la capacidad de grabar el equivalente al espacio que ocupan 5 vehículos en fila. Su base le permite girar hasta 360° dándote la oportunidad de grabar la parte frontal, laterales e incluso la parte trasera del vehículo, ideal para una sección de karaoke dentro del tu auto.

La más grande innovación que presenta la VAVA Dash es que es un dispositivo con el cual puedes enviar material directo a tus redes sociales. Cuenta con una aplicación para teléfonos inteligentes, que te permite editar de manera rápida cada una de las grabaciones e incluso tiene único botón que le permite subir de manera directa grabaciones hechas en tiempo real.

1. Cámara VAVA Dash de SONY

Una cámara inteligente de tamaño compacto que se adapta con facilidad a la parte trasera del espejo retrovisor de tu vehículo, este modelo cuenta con un lente HD de 1080 megapíxeles que graba con gran nitidez incluso durante la noche. Cada cámara cuenta con una aplicación para teléfonos inteligentes, un botón para publicar grabaciones en las redes sociales, un salida micro USB, un sistema GPS incorporado y un manual del usuario.

Una cámara compacta y resistente que puede soportar una temperatura de hasta 112° F (45°C) y te brinda la oportunidad de compartir tus grabaciones en tus redes sociales, bien sea en tiempo real o editadas con filtros. Este modelo está disponible a un precio realmente accesible.

