¿Cómo funcionan las tarjetas de regalo?

Las tarjetas de regalo pueden ser un obsequio muy conveniente, sin embargo, conoce porqué debes tener cuidado al comprarlas.

Si usted no sabe que regalo comprarle a su amiga el día de su cumpleaños o en una fecha especial, pero sí conoce en qué tiendas le gusta comprar, la mejor opción sería comprarle una tarjeta de regalo para que así ella la utilice en lo que quiera.

Las tarjetas de regalo son una forma muy fácil, efectiva y conveniente de darle un regalo a alguien. Ya que usted solo tiene que comprar la tarjeta de regalo por la cantidad que desea regalar, en la tienda de su preferencia. Luego la persona a la cual le regaló la tarjeta, comprará lo que desee con la cantidad de dinero que hay en la tarjeta de regalo.

Por lo general, usted puede regalar tarjetas de regalo con la cantidad de dinero que desee, puede ser desde $15, $20, $50, etc. La mayoría de las tiendas ofrecen tarjetas de regalo. Por ejemplo, puede comprar una tarjeta en: Marshalls, TJ Maxx, Forever 21, Best Buy , Home Depot, etc. Inclusive algunas tiendas te brindan la opción de enviar la tarjeta electrónicamente por mensaje de texto, email o a través de una aplicación.

Puede regalar una tarjeta de regalo de Amazon de $1 hasta $2,000. Las tarjetas de regalo de Amazon no expiran y no tienen cargos. La tarjeta se puede utilizar para comprar en Amazon o en tiendas afiliadas como Whole Foods. Usted tiene varias opciones para entregar la tarjeta de regalo, usted puede enviarla de manera electrónica por mensaje de texto, email o aplicación, puede imprimir la tarjeta de regalo en su hogar o puede obtener una tarjeta de regalo regular.

Desventajas de las tarjetas de ragalo

La desventaja de las tarjetas de regalo es que el dinero no se puede recuperar o hacer un reembolso, luego de que la tarjeta es utilizada. Inclusive, si se llega a perder la tarjeta de regalo o alguien la roba no se puede recuperar el dinero.

Aunque las tarjetas de regalo son muy útiles para darle un regalo a una persona, muchas veces los estafadores utilizan las tarjetas de regalo para cometer fraude y robar dinero. “Eso se debe a que las tarjetas de regalo son como dinero en efectivo: si compra una tarjeta de regalo y alguien la usa, usted no puede recuperar su dinero”, menciona la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés).

“Los estafadores tienen talento para convencer a la gente de que realmente existe una emergencia, de modo que muchas personas fueron hasta Walmart, Target o CVS para comprar tarjetas de regalo para enviárselas a estos individuos”, explica Jennifer Leach directora adjunta de la División de Educación del Consumidor y Negocios de la FTC.

Si alguien lo llama indicando a cerca de una emergencia que tiene un supuesto familiar o que necesita pagar una deuda con una tarjeta de regalo, debe tener precaución, ya que es un estafador. “Lo más importante que tienes que saber es que todo aquel que te pida que le pagues con una tarjeta de regalo siempre, pero siempre, es un estafador”, indica Leach.

De igual forma, la Comisión Federal de Comercio menciona que: “las tarjetas de regalo son para hacer regalos, no para hacer pagos. Todo aquel que le exija un pago por medio de una tarjeta de regalo siempre es un estafador”



