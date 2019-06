¿Cómo hacer abdominales sin lastimarte la espalda?

¿A quién no le gusta lucir un vientre plano y en forma? Aunque la gran mayoría dirá que si, muchas personas desconocen como hacer los ejercicios abdominales de manera correcta para evitar lastimarse y lograr los resultados en poco tiempo.

Los músculos abdominales son los recubren el área de la pared del abdomen. Estos son los que se encargan de estabilizar el cuerpo, tu postura, proteger los órganos internos, entre otras cosas, pero también es un área donde se acumula rápidamente la grasa. Los ejercicios para los abdominales son los que debes realizar para bajar esa grasa no deseada. Esos ejercicios no tienen por qué afectarte otras áreas del cuerpo al ejercitarte. Cuando no se realizan de la manera correcta terminan provocando un fuerte dolor en la espalda, especialmente en la zona lumbar. Por eso a continuación te compartimos algunas máquinas que puedes usar como recurso para ejercitar tus abdominales, sin afectar la espalda lastimándola.

1. Máquina de abdominales XtremepowerUS:

Abdominal Crunch Coaster de XtremepowerUs ofrece una nueva solución de ejercicios para fortalecer la parte media de tu cuerpo. Esta máquina de coaster crunch ab está diseñada como un ejercicio de abajo hacia arriba que es diferente de las otras máquinas ab crunch. Los beneficios de las máquinas de abdominales de XtremepowerUs son que están diseñadas para trabajar los abdominales, hombros, la espalda, los brazos y las piernas al mismo tiempo que proporcionan una forma más eficiente de hacer ejercicio y sin lastimarte.

La máquina para hacer ejercicio ofrece un cojín acolchado contorneado para apoyar los brazos y las piernas durante una sesión de entrenamiento. Esta máquina puede usarse para una rutina de ejercicios completa o solo como entrenador abdominal.

2. Máquina Ab Rocket Abdominal Trainer:

Máquina para trabajar con tus abdominales sin lastimarte. El Ab Rocket funciona como un equipo de gimnasio, con un aparato para la cabeza y la espalda que soporta cómodamente la cabeza y el cuello, junto con un cojín rodante que te brinda un suave masaje mientras realizas abdominales. Ya sea que desees tonificar tus abdominales, fortalecer tu núcleo o derretir pulgadas de tu cintura, los tres niveles de resistencia del Ab Rocket están a la altura de la tarea.

Como beneficio adicional, el Ab Rocket viene con un sistema de eliminación de grasa gratuito, que incluye un plan de comidas bajo en calorías con recetas fáciles de preparar y deliciosas, y un DVD instructivo con entrenamientos de Ab de cinco minutos, un ejercicio cardiovascular. Entrenamiento y un asistente de Pilates. El Ab Rocket, es de fácil almacenamiento, y pesa solo 10 libras.

3. Máquina AB Doer 360:

Transforma todo tu cuerpo con la máquina de ejercicios de abdominales Abdobics Ab, que incluye DVD y guía de nutrición. Ab Doer 360 es un sistema de ejercicios para usar ABDOBICS, diseñado científicamente para quemar más calorías y desarrollar músculos rápidamente sin lastimar tu espalda.

Trabaja los músculos principales alrededor de tu cintura con la tecnología multidireccional patentada. Aprieta tu centro, mejora la flexibilidad y alivia las molestias en la espalda, Rápido y efectivo para cualquier edad, tamaño, peso y nivel de forma física. Es ligero, compacto y fácil de ensamblar. Incluye: Ab Doer 360, guía de nutrición, calendario motivacional y DVD instructivo de John AbDo.