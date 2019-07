¿Cómo hacer que nuestros zapatos sean más cómodos?

Nuestros pies no tienen por qué sufrir por un zapato.

Seguro que al leer el título, te has acordado de esos zapatos que adoras, pero que no usas hace mucho tiempo por lo incómodos que te resultan. Para que esto no te pase más, te traemos esta lista de productos que pueden ayudar a que tus pies no sufran con tu calzado favorito.

1. Plantillas de gel de Dr. Scholl

Estas plantillas de Dr. Scholl están especialmente diseñadas para las personas que sufren de fatiga en los pies, ya sea por estar todo el día andando o de pie. Con su tecnología de gel masajeador y su superficie acolchonada, provee un apoyo suave y confortable para tus pies. Además, pueden adaptarse para entrar en cualquier tipo de calzado sin problema y son unisex.

Unas buenas plantillas en tu calzado, pueden ser la clave para no sufrir más con tus zapatos. Con un gran descuento y el respaldo de una reconocida marca, estas plantillas de gel pueden hacer la diferencia en esos zapatos cerrados que no soportas.

2. Parches para el metatarso por Walkize

Este es un producto pensado especialmente para los tacones y proveer de apoyo en la zona que más sufre: el metatarso. Con este parche de gel recubierto en tela, Walkize ofrece una solución a los tacones incómodos. Por debajo, tienen una superficie antideslizante que asegura que el parche no se mueva de su lugar. Además, la marca confía tanto en su producto que cuenta con una garantía de por vida.

Creo que este producto es necesario para cualquier mujer que quiera sentirse más cómoda en sus tacones, y para caminar con más confianza y liviandad. Es un producto que se encuentra altamente valorado en Amazon y muy versátil, adaptándose a distintos tipos de zapatos.

3. Protector de talón de Hotop

Si estás cansado de tener los talones lastimados por los zapatos, este es el producto ideal para ti. Hotop presenta unos parches acolchados que se pegan dentro del zapato y aportan comodidad a tu talón. Está disponible en tres colores distintos y tiene un diseño curvo, para ajustarse a cada zapato perfectamente.

Este accesorio es el más económico de la lista, pero no por ello menos importante. Es una solución simple a un problema que aqueja tanto a mujeres como hombres, sobre todo en zapatos que se utilizan sin medias o con medias bajas.

4. Accesorio para estirar los zapatos de Eachway

Todos hemos sufrido alguna vez por zapatos demasiado ajustados, pero con este producto de Eachway puedes solucionar ese problema. Se trata de un accesorio de plástico y aluminio, que con sus perillas y complementos ayudan a estirar el zapato. Puede utilizarse para estirar el ancho, el largo o el alto con un mismo producto, dejándolo actuar de 24 a 48 horas. Este accesorio sirve para todo tipo de zapato, excepto botas, y para el pie derecho o izquierdo por igual.

Este es el accesorio mejor valorado de la lista, con 4,5 estrellas de los clientes en Amazon. Cada paquete contiene dos aparatos, 10 complementos para estirar y un calzador, por lo que es un producto muy completo y funcional.