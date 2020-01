¿Cómo la tiroides influye en nuestra capacidad para perder peso?

Si no logras perder peso a pesar de largas rutinas en el gimnasio y dieta, debes prestar atención a tu tiroides.

La tiroides es una glándula en forma de mariposa, la cual se ubica en la parte superior del cuello, exactamente arriba de la clavícula. Su función está dada por ser una de las glándulas endocrinas, las cuales se encargan de producir las hormonas necesarias para nuestro organismo. Así, la tiroides se encarga también de controlar muchas de las actividades del cuerpo, entre las cuales se encuentran la velocidad con las que se queman las calorías y lo rápido en que late el corazón, lo cual puede traducirse en el funcionamiento del metabolismo.

Cuando la glándula tiroides no funciona de la manera correcta, es decir, no produce la cantidad de hormonas necesarias, se generan una serie de trastornos, siendo uno de los más conocidos el hipotiroidismo. Este trastorno consiste y está originado debido a que la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas, las cuales son cruciales para el buen y correcto funcionamiento de nuestro organismo.

En sus primeras etapas, el hipotiroidismo no causa síntomas notables, pero con el paso del tiempo, y cuando esta enfermedad no es tratada ni medicada de la manera adecuada puede producir una serie de problemas de salud, tales como la obesidad, el dolor en las articulaciones, la infertilidad e incluso, algunas enfermedades cardíacas. En este sentido, existen pruebas precisas que se encargan de determinar el funcionamiento de la tiroides y diagnosticar el hipotiroidismo.

Por lo general, el tratamiento para este tipo de afección glandular está dado por la ingesta de una hormona tiroidea sintética, que en la mayoría de los casos es segura, simple y efectiva, en la medida que el paciente siga con rigurosidad las indicaciones del médico especialista en cuanto a la dosis adecuada se refiere. Por su parte, los síntomas y signos del hipotiroidismo varían según sea el nivel de deficiencia hormonal de quien la padece.

De este modo, los problemas con relación a la tiroides tienden a desarrollarse de manera lenta y progresiva con el paso de los años. En principio, los síntomas apenas son perceptibles y entre ellos puede destacar el cansancio o el aumento de peso. En ocasiones estos síntomas son fácilmente confundidos con los padecimientos que son propios del paso del tiempo, pero a medida que el metabolismo continúa ralentizándose, es muy posible que estos síntomas se hagan mucho más evidentes.

Así, el tratamiento habitual indicado por los especialistas para el hipotiroidismo consiste en la ingesta diaria de la hormona tiroidea sintética. Este medicamento oral se encarga de restaurar los niveles adecuados de la hormona y revertir los signos y síntomas propios del hipotiroidismo. De la misma manera, este tratamiento se encarga a su vez de disminuir de forma gradual los niveles de colesterol elevados, así como también revertir el aumento de peso.

Por otra parte, también dentro de las enfermedades causadas por el descontrol de la tiroides podemos encontrar el hipertiroidismo, la cual se produce cuando la glándula secreta demasiada hormona tiroxina. En este sentido, puede acelerar demasiado el metabolismo del cuerpo, lo cual ocasiona una pérdida de peso involuntaria, así como también latidos cardíacos rápidos e irregulares. Existen tratamientos para controlar este padecimiento, pero en ocasiones más que el consumo diario de medicamentos, se requiere extirpar toda o parte de la glándula tiroides.

Finalmente, el especialista en salud deberá indicar un tratamiento cuyo enfoque está determinado por la edad del paciente, su condición física, la causa base del hipertiroidismo, las preferencias personales y el grado que presenta la afección. También, existen distintos tratamientos y suplementos formulados especialmente para contribuir con la mejora de esta glándula, tratar de regular la producción de hormonas y controlar factores como el peso. Así, te mostramos a continuación algunas de las opciones disponibles.

1. Ayuda para la Tiroides

Este complejo en cápsulas se trata de un suplemento creado para apoyar la salud de la tiroides, completamente formulado con ingredientes naturales, está diseñado para apoyar las glándulas suprarrenales, equilibrar los niveles hormonales, promover los niveles saludables de antioxidantes y también, para aumentar la inmunidad.

En este sentido, te ayuda a mejorar la energía, a perder peso, a aumentar la concentración, a aumentar el metabolismo y a reducir la niebla cerebral. Así, su fórmula aborda todos los aspectos que involucran la salud de la tiroides, al tiempo que promueve también el equilibrio hormonal y estimula el refuerzo del sistema inmunológico.

2. Estimulante para la Tiroides

Es un suplemento dietético natural formulado para ser consumido diariamente para apoyar la función tiroidea, promover un metabolismo y peso saludables. Estas cápsulas vegetarianas contienen vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales involucrados en la síntesis de la hormona tiroidea.

Sólo necesitas consumir una cápsula diaria, de esta manera tu organismo está recibiendo todas las sustancias necesarias para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Del mismo modo, este suplemento es la opción ideal, natural y saludable que puedes consumir con toda seguridad ya que no causa ningún tipo de efectos secundarios.

3. Suplemento con Yodo para Tiroides

Estas cápsulas son un complemento vitamínico, las cuales han sido formuladas especialmente para estimular el buen funcionamiento de la tiroides, así como también del sistema inmunológico y los niveles hormonales para mantener un metabolismo equilibrado y sobre todo saludable.

Se encarga de aportar a tu organismo los niveles de energía y concentración, indicados para para promover una sensación de bienestar natural y mejorar tu estado de ánimo. Este suplemento acompañado de una alimentación saludable, te permite también controlar la pérdida o aumento de peso corporal.

4. Suplemento de Apoyo Tiroideo

Es un poderoso complejo natural creado para el soporte para de la tiroides, cuya potente formula glandular combina catorce ingredientes claves entre los que incluye vitamina B12, L-tirosina, yodo, raíz de Ashwagandha y muchos más para mantener la función normal del organismo y una tiroides saludable.

Adicionalmente, estas cápsulas se encargan también de mejorar el flujo sanguíneo gracias a su contenido de minerales tales como el zinc, el cobre, el magnesio, el manganeso y el selenio. Sólo con el consumo de una cápsula diaria le estás suministrando a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita, para prosperar y mantenerse equilibrado.

