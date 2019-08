¿Cómo lograr bajar de peso si se tiene Hipotiroidismo?

Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como problemas de peso, entre otros...

Según la Clínica Mayo, “el hipotiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales. El hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedades cardíacas.”

Cuando se padece de hipotiroidismo se presentan síntomas como cambios de ánimo, sedentarismo, y disminución del metabolismo, entre otros. Por lo tanto, es muy importante que atiendas estas áreas de tu salud y estilo de vida para evitar que al pasar el tiempo aumentes de peso y se te haga muy difícil adelgazar. Si tienes esta condición y estás tratando de perder peso de una manera simple, mira algunos suplementos que puedes incluir en tu alimentación y rutina diaria que te ayudarán a lograrlo. Recuerda consutar con un médico antes de utilizar cualquier producto para la salud.

1. Genius Diet Pills:

Genius Diet Pills funcionan como supresor inteligente del apetito que funciona rápido para la pérdida de peso segura, 5-HTP natural y suplemento de azafrán comprobado para mujeres y hombres. Ayudan con el manejo de cortisol y tiroides. Viene en botella de 50 cápsulas vegetales.

Varios estudios clínicos recientes han demostrado que estas pastillas logran disminuir el apetito un 32% más que el placebo, reduciendo significativamente los antojos de azúcar. Reduce el hambre en un 87%. Durante el primer estudio piloto clínico, el 87.5% de las mujeres informaron la disminución de su hambre, consumo de alimentos y duración de la comida. Un segundo estudio clínico, publicado en Nutrition Research, demostró una disminución significativa y progresiva del peso corporal en el grupo que estudiaron.

2. Gotas Thyroid Edge:

Thyroid Edge es un suplemento de soporte de tiroides para energía mejorada, pérdida de peso y aumento del metabolismo. Viene en forma líquida para que el cuerpo pueda absorberlo mejor, más rápido y en mayores cantidades que una cápsula o píldora. Estas gotas líquidas funcionan mejor para todos, especialmente aquellos con miedo a tragar píldoras o dificultad para absorber nutrientes.

Thyroid Edge está diseñado para apoyar la salud natural de la tiroides en hombres y mujeres. Una tiroides que funcione correctamente puede ayudar a restaurar su energía natural y aumentar su metabolismo para un potencial eficaz de quema de grasa.

3. Hidden Nature con yodo:

Este es un suplemento de soporte de tiroides con yodo. La hormona tiroidea es importante para regular el metabolismo del cuerpo, por lo que los niveles bajos de hormona tiroidea con frecuencia conducen a síntomas como fatiga, aumento de peso y estreñimiento.

Es tu oportunidad de restaurar la salud de su tiroides con esta fórmula que te ayudará a combatir el aumento de peso, la depresión, la fatiga, la piel seca, el dolor en las articulaciones, los dolores y la sensibilidad al frío.