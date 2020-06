¿Cómo manejar y lidiar con el duelo causado por el COVID-19?

No te limites en pedir ayuda. Aunque debemos mantener el distanciamiento social, eso no significa que tu familia o amistades no estén dispuestos a ayudarte. Contar con el apoyo de tus seres queridos

durante este tiempo es muy importante. Nadie debe pasar por un duelo solo, por lo que debes buscar un sistema de apoyo dentro de tu comunidad o entre amigos y familiares. ¡Sólo tienes que preguntar! Recuerda que no estás solo en este proceso.