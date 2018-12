¿Cómo me puedo suscribir a HBO usando Amazon?

Disfruta de la mejor programación de HBO en todo momento.

HBO, que corresponde a las siglas Home Box Office, es un canal de televisión por suscripción. La programación de este canal está basada en el estreno de películas ya exhibidas en el cine, así como también películas y series producidas por el mismo canal. Entre sus series más conocidas están Los Soprano, The Wire, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood y Game of Thrones.

De igual manera, HBO transmite peleas de boxeo y otros eventos deportivos. Fue el primer canal de televisión por cable y satélite que no utilizaba la red terrestre de televisión habitual hasta entonces. En cuanto a las películas, posee una programación con las películas de mayor éxito en taquilla en las salas de cine de todo el mundo, de igual manera también transmite películas de cine independiente.

Hay una excelente novedad si quieres disfrutar de HBO y toda su programación, ya que al ser miembro de Amazon Prime podrás tener acceso a través de Amazon Channels. Para disfrutar del servicio deberás suscribirte con un pago mensual, de esta manera podrás disfrutar de toda la programación de series, películas y estrenos que tiene especialmente para ti.

HBO se une a las más de 80 opciones de suscripción de video streaming que están disponibles a través de Amazon Channels. Es así como al formar parte de los miembros de Amazon Prime, tienes la posibilidad de disfrutar de todas tus series y películas favoritas por Amazon Channels, sin la necesidad de tener que suscribirte a cualquier compañía de televisión por cable o satelital.

Si deseas disfrutar junto a tu familia y en la tranquilidad de tu hogar del mejor contenido en series, películas y estrenos, sólo debes afiliarte a Amazon Prime y desde allí optar a Amazon Channels, para que tengas acceso a lo mejor del cine en la comodidad de tu casa y en la mejor compañía. Además, disfrutarás de todos estos beneficios con un costo mínimo mensual.

También te puede interesar: ¿Qué es y cuánto cuesta Amazon Prime Video?