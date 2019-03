¿Cómo no subir de peso durante la menopausia?

Cuida de tu salud para no subir de peso.

Durante la menopausia se puede subir más de peso, esto es por el desequilibrio hormonal, el sedentarismo, entre otras miles de razones. No importa en qué edad se presente tu menopausia debes de tener cuidados, para tener una menopausia saludable libre de unos kilos de más.

Siempre hidrátate, con los sofocos y pues con los cambios de temperatura corporal puedes deshidratarte. Elimines el consumo de cafeína en su totalidad, si no puedes o lo necesitas opta por un té verde. Muévete y duerme al menos 7 horas, para que tu cuerpo no pida esa energía en forma de comida.

La mejor alternativa para desayunar es avena para no subir de peso. Pues ayuda a que siempre vayas al baño y no padezcas de irritación en el estómago y estreñimiento. Ayuda a que los niveles de colesterol sean bajos y tengas energía durante todo el día. La avena es un carbohidrato que no engorda, agrega frutos antioxidantes para añadir un rico sabor.

Esta caja de quaker tiene 40 sobres que solo necesitas agregar agua caliente y listo. Son de diferentes sabores, si no te gusta el sabor de la avena sola. Recuerda siempre comer y desayunar a tiempo, no te sobrepases pues esto hace que tu cuerpo requiera de más energía.

Controla tus antojos, el consumir mayores niveles de azúcar o grasas saturadas serán más difíciles de eliminar. Busca galletas, barras o botanas que sirven para satisfacer tus antojos, pero sin altos niveles de calorías. Siempre lee los ingredientes y busca algo que te guste, tampoco tienes que sufrir.

Estas barras tienen 12 barras y menos de 160 calorías por porción. Satisface tus antojos sin culpa. También puedes consumir almendras y nueces, pero menos de 10 piezas por día.

Dormir bien es primordial, es el que no duermas bien puede perjudicar mucho tu peso. Si no duermes las horas necesaria tu cuerpo requiere de más energía y esto te hará comer más y más aún productos con mucha grasa o azúcar. Si notas que tienes problemas para dormir, busca un suplemento.

Este es un aceite esencial que te ayudará aliviar los sofocos, sudoración y puedas dormir tranquila. No es abrasivo, ni te hará adicta. Al menos duerme 7 horas, para que tu cuerpo tenga la energía y no subas de peso.

No te quedes sentada, siempre trata de ejercitarte. No necesitas una rutina muy pesada o por muchas horas. Puedes caminar una hora o correr una media hora en una caminadora. El que estés sentada no es bueno para tu salud, tu cuerpo necesita estar activo. Sino te gustan estas actividades puedes hacer yoga, pilates o natación.

Con una caminadora no tendrás pretexto de hacer ejercicio en tu casa. Podrás colocar tu tableta para mirar una serie o una película. Comienza con 20 minutos hasta que puedas hacerlo durante una hora todos los días.

