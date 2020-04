¿Cómo pasar lo mejor posible la cuarentena durante Semana Santa?

En el cristianismo, la Semana Santa es la semana anterior a la Pascua. En Occidente es la última semana de Cuaresma. Se compone del Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, y Domingo de Resurrección.

Este año, la Semana Santa resulta ser una semana muy diferente a años anteriores, ya que estamos en medio de una pandemia la cual nos tiene literalmente a todo el mundo en cuarentena. Pero no por ello significa que tenga que ser una semana rara y difícil. En nuestro hogar y junto a los que están junto a ti hay un sin fin de actividades que puedes realizar para conmemorar la semana. Y si no eres una persona religiosa, al menos puedes usar la semana para disfrutar en familia aunque no puedas salir a la playa. Mira aquí algunas opciones.

1. Leer LA BIBLIA – Latinoamericana (Letra grande):

La traducción más difundida del texto bíblico en Latinoamérica. Una edición de la Biblia concebida desde América para América. La Biblia Latinoamérica está presente en el pueblo. Su difusión ahora es inseparable de una triple renovación del pueblo cristiano, con: una fe más cultivada y personal; una forma de pensar más comunitaria; una evangelización que pretende salvar a la persona entera con sus solidaridades y su expresión cultural.

Características de La Biblia Latinoamérica:

Traducción realizada a partir de los textos originales en hebreo y griego.

Ha sido traducida en un lenguaje sencillo que pasa las fronteras de los países latinoamericanos, sin recurrir a términos reservados a los intelectuales.

Incorpora en cada nueva edición los descubrimientos que aporta la investigación bíblica.

Notas que facilitan a los creyentes y a las comunidades cristianas la comprensión de cada texto.

Una introducción general que proporciona una visión de conjunto sobre la Biblia y la historia del Pueblo de Dios, ofrece índices, indicaciones de fechas y cronologías.

Una introducción particular a cada uno de los libros de la Biblia.

Traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios.

2. Jugar Jenga clásico:

El juego incluye 54 bloques de madera para ser apilados. Es un juego con reglas sencillas e increíblemente divertido. Solo debes ir quitando bloque por bloque y colocarlo en el tope de la torre, intentando mantener el equilibrio por el mayor tiempo posible.

Uno de los juegos preferidos en las fiestas de todas las edades. Jenga es un juego fácil y divertido que pone a prueba a todos los miembros de la familia. Solo debes apilar los bloques en la torre y empieza la diversión.

3. Diario de Gratitud – Para la gratitud diaria, el bienestar y la felicidad:

Diario de gratitud es una herramienta diseñada para tu bienestar y felicidad. Presenta el prompt diario “hoy estoy agradecido por …” Tiene 100 páginas para el seguimiento de la gratitud diaria. Su tamaño es 6 “x 9” con cubierta durable estilo mate.

4. Juego clásico – Operation:

Es el clásico favorito de la familia con un aspecto actualizado y dolencias divertidas. Cavity Sam se siente un poco mal, y a los niños les encantará “operar” y mejorarlo.

La forma que se usa es en que agarrarás las pinzas y se reirán con alegría tratando de eliminar todas las dolencias divertidas de Cavity Sam sin que se active el “zumbido.

5. Libro para colorear por adultos y jovenes “En el Jardín”:

Se trata de un libro para colorear compuesto por sesenta y cuatro páginas perforadas con diseños inspirados en la naturaleza que se puede hallar en un jardín como flores, ardillas, mariposas y muchos motivos más.

Gracias a su papel grueso, este libro te permite colorear también con marcadores sin temor a que la tinta se traspase y arruine la página siguiente. Te brinda una experiencia imaginativa llena de momentos de creatividad y oportunidades para elaborar tus propios patrones.

6. Leer un libro – Inquebrantables:

Inquebrantables reúne y expande los mensajes de inspiración y motivación más populares que han tenido el mayor impacto y que representan mejor a Daniel Habif como orador motivacional.

Este es un libro que no acepta resúmenes. No forma parte de los títulos que tachas y vas a otra cosa. No es un trofeo, ni un manual de procedimientos. No es una tesis, ni un texto académico. Si tu intención es pasar por él sin dejar que él lo haga por ti, no servirá de nada. El dinero lo podrás recuperar, pero te advierto que el tiempo se habrá ido para siempre. Su belleza no está en las palabras que yo escribí, sino en las que tú generes con él. Está compuesto de mil pedazos míos, trozos sueltos de mi alma y de mi carne: un alcázar edificado con todas las piedras que me han lanzado, una diadema confeccionada con las perlas que he recibido. Hallarás soledades y alegrías, anhelos y zozobras, inquietudes y esperanzas, clamores y murmullos. No fue fácil desprenderme de ellos. —Autor: Daniel Habif