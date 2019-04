¿Cómo podemos bajar de peso rápido y sin rebote?

La clave está en crear hábitos que sean parte de tu estilo de vida siempre...

Para adelgazar no sólo es necesario llevar una alimentación balanceada y hacer ejercicio, si no que también hay muchos otros factores que influyen directamente en la acumulación de grasa localizada en el cuerpo. Por eso muchas veces aunque estemos a dieta y hagamos ejercicios, no vemos que estemos logrando perder peso y nos desanimamos; pero cuando entiendes realmente de lo que se trata cambiar tu estilo de vida para poder bajar de peso, te vas a reanimar y lo lograrás.

Según estudios realizados, para poder bajar de peso saludablemente y sin rebote es muy importante tener la actitud correcta para comenzar a incorporar hábitos saludables en tu vida. Yo personalmente me propuse adoptar este estilo de vida para también bajar de peso. Algunos cambios que hice fue bajar el consumo diario de la sal y azúcar. Mi historia la podrán ver pronto en nuestra sección de Bajar de Peso en Guía de Compras. Recuerda también seguir nuestra cuenta de Instagram @guiadecomprasoficial donde compartiré fotos y videos del antes y el después de mi proceso, y algunos consejos de lo que estoy haciendo para lograr llegar a mi peso ideal.

¡Pero volviendo al tema principal!

Aquí te comparto algunos consejos para que cambies tu estilo de vida para bajar de peso sin rebote. También, algunos productos naturales que puedes incluir como complementos en tu día a día para lograr tu peso ideal.

CONSEJOS:

• Menos es más. Es importante comer poca cantidad de alimentos, pero frecuentemente. Y evita las frituras y la comida chatarra.

• No hagas dietas estrictas. Llegará el momento en que te cansarás de seguirlas y ahí es cuando ocurre el efecto rebote. También pueden causarte efectos secundarios como úlceras y riesgo de tener trastornos alimentarios.

• Enfócate en metas realistas. No pretendas bajar 20 libras en dos semanas. Recuerda que bajar de peso poco a poco y de manera saludables tiene más beneficios que sólo lucir delgada. También recuerda que cada persona es diferente y lo que le funciona a algunos no necesariamente te funciona a ti.

• No te castigues, ni te culpes. Para adelgazar debes dejar de lamentarte por cada cosa que comes fuera de la dieta. Es importante siempre mantenerte alimentándote correctamente pero si en algún momento quisiste darte un placer o por la falta de tiempo comiste algo poco saludable, está bien también. Elimina los sentimientos de culpa porque lo único que producen son pensamientos derrotistas que te desaniman y te perjudican.

• Controla tus emociones y ten paciencia. La mente es muy poderosa y puede llegar a convertirse en tu principal enemigo para lograr bajar de peso. Llegar a nuestro peso ideal muchas veces puede ser tedioso y desesperante, pero precisamente la consistencia, dedicación y enfoque serán las únicas características que realmente te ayudarán a lograrlo y no rendirte.

Verás que cuando realices estos cambios en tu vida y se conviertan en hábitos, podrás ver el cambio que tanto deseas. Mira a continuación los productos para incorporar en tu dieta diaria.

1. Suplemento natural de raíz de tejocote – Optimus Weight:

Optimus Weight está hecho de ingredientes 100% naturales y está formulado para perder peso de una manera fácil, rápida y natural. Sin dieta, sin ejercicio y sin rebote. Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos.

Optimus Weight comienza a trabajar desde el primer día. Cada botella de Optimus Weight viene con 60 cápsulas. Reduce significativamente la ansiedad alimentaria. Limpia y desintoxica tu organismo evacuando la grasa acumulada. Mejora el sistema digestivo aliviando el estreñimiento y mejora las funciones intestinales. Mantiene la elastina y el colágeno, lo que permite que la piel se contraiga a medida que pierde peso gradualmente.

2. Polvo orgánico de cúrcuma:

Este polvo amarillo de cúrcuma tiene un aroma medio fuerte, es con sabor a jengibre, y levemente picante. Tiene efectos antiinflamatorios y propiedades antioxidantes; también te ayuda a aliviar las enfermedades. Lo puedes usar para condimentar comidas, y para tomar en un té.

Como especia combina principalmente con platillos indios, marroquíes, asiáticos y de medio oriente. Una pequeña pizca de cúrcuma en polvo agregará un tono amarillo anaranjado a los aderezos para ensaladas. Úsalo para condimentar vegetales y carne, particularmente cordero. También complementará cualquier receta que uses de arroz, lentejas y frijoles. Es el TOP 1 más vendido en Amazon dentro de la categoría de polvos y especias para bajar de peso.

Polvo de raíz de jengibre para usar con té, smoothies y jugos para quemar grasa y bajar de peso. De igual manera lo puedes usar en otras recetas de cocina. No contiene gluten.

La mayoría de sus compradores les encanta su frescura por su bolsa resellable, algunos los combinan con otras bebidas como agua de sabor, y matcha.

4. Ampolletas De Alcachofa:

Ampolletas de alcachofa es una de las fórmulas más conocidas de extracto de alcachofa, vinagre de sidra de manzana, vitaminas y aminoácidos para mejorar la digestión y reducir la hinchazón. El extracto de alcachofa es una excelente fuente de antioxidantes con muchos otros beneficios para la salud. Estas ampolletas ofrecen una fuente de vitaminas y minerales dispensados ​​en frascos de vidrio fáciles de abrir, cuidadosamente envasados, que preservan la pureza del vidrio. Este paquete de 30 viales de vidrio ofrece un suministro diario de Alcachofivida por un mes.