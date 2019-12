¿Cómo preparar nuestro cuerpo para bajar de peso en el nuevo año?

Logra lo que por tanto tiempo tienes como meta...

Si hay una meta en común que siempre tenemos la mayoría de los adultos cada año, lo es el bajar de peso. A medida que pasa el tiempo es inevitable ir aumentando en peso ya que el metabolismo va cambiando y nuestro estilo de vida también.

Uno de los cambios principales que debemos hacer para preparar nuestro cuerpo es, cambiar nuestra alimentación. Cuando llevas una dieta balanceada, logras mantener el control de lo que entra a tu organismo y te ayuda con tus objetivos. No se trata de que no comas, o que solo comas alimentos que no te apetecen; si no que se trata de alimentarte balanceadamente para que comas de todo pero con disciplina y control.

Otra de las alternativas que puedes incorporar a tu nuevo plan de bajar de peso es incluir suplementos en tu rutina diaria. Estos apoyan el proceso para que bajes de peso más rápido y de manera saludable. Muchos de ellos funcionan para quemar grasa, aumentar el metabolismo, entre otras cosas más.

Si en el 2020 quieres por fin tener el control de tu vida, tu salud, y tu peso, dale una miradita a estos suplementos que puedes utilizar para ayudarte a lograrlo.

1. Extracto de espinaca 4:1 de Terravita:

Envase de extracto de espinaca 4:1 con 100 cápsulas de 450 mg. Para consumir este extracto de espinaca debes tomarte 1 cápsula 3 veces al día, con las comidas.

Funciona como un suplemento diario que te dará los nutrientes necesarios para ayudarte a adelgazar y a controlar el apetito durante el día.

2. Pastillas de aceite de coco Arazo Nutrition:

Fórmula orgánica, sin refinar, con más del 50% de ácido láurico (un ácido graso de cadena media con fuertes propiedades antivirales). Hechas de cocos orgánicos 100% frescos, que se cosechan, se prensan en frío, se centrifugan y se embotellan dentro de las 8 horas del mismo día en el país de origen.

Sin OGM, contiene aceite claro y transparente a temperatura ambiente superior a 25 grados Celsius (clima tropical). Apoya el peso saludable, la salud del corazón, cerebro, tiroides, inmunidad y te dan más energía.

3. Té de Rooibos y jengibre:

Caja de té en 40 bolsas. Té de hierbas 100% natural saludable, original de Sudáfrica . Libre de cafeína y calorías, antioxidantes y ricos en minerales para ayudar con la perdida de peso.

Este té de hierbas Rooibos y jengibre presenta un carácter aromático refinado, cualidades de sabor sutil y suave para disfrutar a cualquier hora.

4. Gotas para bajar de peso – African Mango:

Estas gotas africanas con complejo propio de 1200 mg, para pérdida de peso de mango y que ahora viene también con cidra de manzana; que ayuda a regular el equilibrio ácido y alcalino del cuerpo. Son unas gotas que puedes ingerir directamente, que sirven como ayuda instantánea de energía máxima y apoya la salud inmune.

Es un potenciador de energía y supresor del apetito que minimiza los antojos de comida, ayudándote a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso mucho más rápidamente. Las consigues en Amazon por menos de $25.

5. Pastillas de Garcinia Cambogia:

Estos suplementos están formulados con 60% de Ácido Hidroxicítrico, HCA y potasio. Incluye 60 cápsulas por botella. Están libres de gluten y son indicados para aumentar el metabolismo.

Los suplementos son 100% seguros cuando se combina con un programa de alimentación nutricional y saludable, sin olvidar los ejercicios. Con su consumo adelgazarás, desintoxicarás tu sistema digestivo y aumentarás tu inmunidad natural.