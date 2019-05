¿Cómo puedo ahorrar dinero en comida?

Obtener precios bajos al comprar comida no siempre es posible, pero con estos consejos podrás ahorrar dinero.

Comprar comida o alimentos puede ser muy costoso si no utilizas aplicaciones de descuento o no compras los artículos que se encuentran en oferta. Para que no desperdicies tu dinero y puedas ahorrar efectivamente, aquí te presento algunos consejos que puedes utilizar al ir al supermercado.

1. Utiliza aplicaciones de descuento

Una manera efectiva de ahorrar dinero al comprar comida en un supermercado, es utilizando aplicaciones que brindan reembolsos o descuentos. De esta forma podrás economizar al máximo, puesto que si el producto esta en especial en la tienda y le añades un cupón ahorrarás eficientemente.

Puedes utilizar la aplicación de Ibotta para obtener descuentos y reembolsos en las compras que realizas. Algunas de las tiendas que puedes obtener descuentos con Ibotta son Walmart, Dollar General, Sam’s Club, Jewel-Osco,Costco, Meijer, etc.

La aplicación es sencilla, tienes que escanear el recibo para obtener el reembolso o puedes comprar a través de la aplicación. Cuando acumules $20 en descuentos podrás recibir el reembolso en tu cuenta de Paypal o Venmo. La aplicación está disponible para iPhones y Androids.

2. Compra al por mayor

Otra forma de ahorrar dinero en alimentos es comprarlos al por mayor. Tiendas como Costco y Sam’s ofrecen descuentos y especiales al comprar alimentos en grandes cantidades. Además, estas tiendas ofrecen marcas exclusivas como Kirkland Signature con las cuales puedes encontrar alimentos y productos a un precio más bajo que las marcas reconocidas.

Sin embargo, para poder comprar en Costco o en Sam’s necesitas pagar una membresía, en el caso de Costco la membresía básica cuesta $65 al año y la de Sam’s Club cuesta $45 anualmente.

3. Tener tarjetas de crédito de las tiendas

La mayoría de las tiendas de comestibles y cadenas de supermercados ofrecen tarjetas de crédito con las cuales puedes obtener descuentos y recompensas por cada artículo que compres. Además, algunas tiendas ofrecen envío gratis en ciertos productos y otros beneficios que no obtienen los clientes regulares.

Por ejemplo, en Target puedes obtener la Target REDCard y obtener un descuento de 5% en tus compras. El descuento se aplicará automáticamente a la compra, ya que no tiene que acumular recompensas ni entregar cupones o certificados para recibir el beneficio.

Del mismo modo, con la tarjeta podrá obtener el envío en 2 días gratis en algunos artículos y 5% de descuento en los Starbucks que se encuentran en Target. La tasa de porcentaje anual de la Target REDCard es de 25.15% APR y no tiene tarifa anual.

