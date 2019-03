¿Cómo puedo eliminar los callos y la resequedad de mis pies?

Recupera la suavidad y salud de tus pies.

Tener nuestros pies resecos no sólo afecta su apariencia, puede convertirse también en problema de salud si no le prestamos la atención adecuada. Una de las principales causas de tener los pies secos, con callos y en ocasiones hasta agrietados, es la utilización de zapatos inadecuados o de mala calidad. Cuando el calzado no se ajusta bien a nuestros pies hace que la piel de los talones esté dura y con fisuras.

Por otra parte, el paso del tiempo es un factor que influye en la resequedad de la piel. A medida que avanzamos en edad, la piel pierde elasticidad y no reacciona de manera positiva a los cambios del entorno ni a la temperatura. También, cuando permanecemos mucho tiempo de pie afectamos nuestras glándulas sudoríparas y de esta manera, la piel de nuestros pies se vuelve seca.

El sobrepeso es otro factor que incide en la resequedad de la piel y en la aparición de callos. Nuestros pies son el soporte de todo nuestro cuerpo y mientras más peso soportan, la piel de nuestros talones y todos nuestros pies sufren las consecuencias. Sin embargo, existen una serie de tratamientos sencillos que permiten aliviar y mejorar tanto la resequedad como las callosidades.

Es fundamental que comencemos por un buen lavado de nuestros pies; podemos remojar nuestro pies en agua tibia con un jabón suave. Le podemos agregar a esta agua también un producto calmante para acondicionar la piel. Pasar una piedra pómez por nuestros talones y la planta de los pies con regularidad también es beneficioso, siempre y cuando seamos cuidadosos en cuanto a la presión que ejerzamos.

Una herramienta especial para ayudar a eliminar los callos y la resequedad es la exfoliación. Encontramos diferentes productos que nos permiten eliminar la piel muerta y estimular la renovación de las células. La humectación es también fundamental; luego de una rutina de exfoliación debemos humectar muy bien la zona de los pies. A continuación te recomendamos algunos productos que puedes utilizar para recuperar la suavidad y salud de tus pies.

1. Mascarilla Exfoliante para Pies

Esta mascarilla se compone de ingredientes naturales y extractos botánicos, que pueden ser usados tanto en hombres como en mujeres. Te ayuda a recuperar la piel de tus pies para que sean suaves al tacto.

Solo debes hacerle un agujero para que tus pies se deslicen dentro de ellas, las cierras y las utilizas durante una hora. De este modo, el gel del producto humectará y exfoliará tu piel.

2. Sal de Baño para Pies con Aceite de Árbol de Té

Es un remojo terapéutico para pies de alta calidad. Contiene ingredientes y aceites esenciales naturales. Sólo debes agregar un poco de esta sal al agua y poner tus pies en remojo por unos minutos.

Deja tus pies suaves, limpios y completamente rejuvenecidos. Además de suavizar la piel de tus pies y eliminar tanto las bacterias y hongos, te brinda una sensación de frescura y relajación.

3. Amopé: Rodillo removedor de callos

Tendrás los pies suaves en tan sólo minutos. Convierte tus talones agrietados en unos suaves y sedosos con un solo uso. Elije la mejor configuración de velocidad para eliminar la piel muerta de tus pies y talones agrietados.

Sólo debes colocar una lima en la unidad del sistema recargable, seleccionas la velocidad y con su empuñadura suave y ergonómica la pasas por toda la piel de tus talones y tus pies.

También te puede interesar: Los 4 mejores removedores de callos para tener los pies suaves.