¿Cómo puedo evitar los cargos de mis tarjetas de débito y crédito?

Evitar los cargos puede ser difícil, pero no imposible.

¿Quieres evitar los cargos de las tarjetas de débito y crédito? Si su respuesta es sí, aquí le explico como puede eliminar o evitar los cargos tardíos, de sobregiro y de mantenimiento de las tarjetas de débito y crédito.

Cargos mensuales por servicio o de mantenimiento

Las tarjetas de débito no tienen cargos por servicio, si no que es la cuenta de cheques a la cual está vinculada la tarjeta la que tiene los cargos. Debido a esto, si usted desea evitar los cargos de mantenimiento de la cuenta deberá cumplir con los requisitos del banco.

Por ejemplo, Wells Fargo te permite eliminar el cargo mensual por servicio de $10 de la cuenta de cheques Wells Fargo Everyday Checking, si usted cumple con uno de los siguientes requisitos en cada periodo correspondiente a los cargos:

Si usted realiza 10 o más transacciones con tarjeta de débito registradas desde la cuenta de cheques Wells Fargo Everyday Checking.

Al mantener un saldo mínimo de $1,500.

Si realiza depósitos directos que califiquen por un total de $500 o más.

El titular de la cuenta tiene de 17 a 24 años de edad.

La cuenta de cheques tiene una Tarjeta Wells Fargo Campus ATM vinculada o una Tarjeta Wells Fargo Campus Debit vinculada

Cargos de sobregiro en tarjetas de débito

Por otro lado, si usted desea eliminar los cargos por sobregiros algunos bancos le dan la opción de que la transacción sea rechazada, si usted no tiene suficientes fondos en la cuenta para realizar compra. Al sistema rechazar la tarjeta, usted no tendrá que pagar los cargos por sobregiro, ya que el banco no le prestó dinero.

Cargos anuales de las tarjetas de crédito

Por lo general, si su tarjeta de crédito tiene cargos anuales estos no se pueden evitar o eliminar. Por lo tanto, si usted no desea pagar los cargos anuales de las tarjetas de crédito, tendría que obtener una tarjeta que no tenga cargos anuales.

Por ejemplo, la tarjeta de crédito Chase Freedom Unlimited Card no tiene cargos anuales y durante los primeros 15 meses no tiene intereses en las compras o transferencias que realices. Luego de los 15 meses el APR o intereses pueden variar entre 17.24% a 25.99%.

Cargos por pago tardío de las tarjetas de crédito

De igual forma, si usted realiza los pagos de las tarjetas de crédito de manera tardía tendrá que pagar los cargos correspondientes, ya que no hay manera de eliminarlos. Sin embargo, si estableces pago automático para realizar el pago mínimo de la tarjeta de crédito, no tendrías que preocuparte por los cargos tardíos. Puesto que el mismo banco se encargaría de realizar los pagos todos los meses responsablemente. También existen tarjetas de crédito que no cobran cargos por pagos tardíos, como la tarjeta de crédito Citi Simplicity Card.

