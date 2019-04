¿Cómo puedo obtener dinero de mi 401(k)?

Conoce si tienes que pagar multa e impuestos al retirar fondos de tu 401(k).

Si usted quiere retirar dinero de su 401(k) debe tener mucho cuidado, ya que si es menor de 59 años los fondos que retire se le adjudicará el impuesto sobre la renta y una multa fiscal del 10%. Debido a esto, debe analizar bien su situación para que así pueda decidir qué es lo más conveniente.

State Farm explica que los fondos del 401(k) deben utilizarse como último recurso en una emergencia grave. “Algunos planes te permitirán retirar el dinero que aportas en caso de genuinas dificultades como, por ejemplo, elevadas cuentas médicas debido a una enfermedad grave en la familia”, menciona State Farm en su página web.

De igual forma, State Farm indica: “otras necesidades serias permitidas por las regulaciones federales, además de los pagos por ciertos gastos médicos, son: los costos relacionados con la compra de una residencia principal; la matrícula, honorarios y gastos educativos relacionados; pagos necesarios para prevenir el desalojo o la ejecución hipotecaria en una residencia principal; gastos de entierro o funeral; y ciertos gastos por la reparación de daños a tu residencia principal”.

Si usted desea retirar dinero de su 401(k) debe comunicarse con su empleador para conocer en qué circunstancias usted puede retirar los fondos de su plan de jubilación y cuáles serían las penalidades. Del mismo modo, debe averiguar si usted puede sacar un préstamo de su 401(k), para evitar así las sanciones asociadas con el retiro anticipado.

¿Cuándo puedo retirar dinero sin sanciones?

Usted no tendrá que pagar la multa fiscal federal de 10% si toma los fondos de su 401(k) cuando tiene 59 años y medio, informa State Farm. Sin embargo, el saldo debe ser como una distribución gravable y como quiera tendrías que pagar impuestos sobre el monto total retirado, si estos no son contribuciones Roth designadas.

“Deberías consultar con tu asesor fiscal antes de tomar una distribución gravable de tu plan 401(k). Si todavía estás empleado, el plan 401(k) puede limitar los retiros del saldo de tu cuenta, incluso si tienes 59½ años o más”, aconseja State Farm.

Recuerda que como el 401(k) es un plan de jubilación las leyes que rigen estos planes requieren que comience a retirar dinero a la edad de 70 ½ años, para evitar las multas e impuestos.

“Así que si dejas tu trabajo para volver a estudiar o para comenzar un negocio y puedes encontrar un préstamo estudiantil o un préstamo para pequeñas empresas con una tasa de interés baja, podría ser mejor para ti que tomes prestado el dinero. De este modo puedes mantener seguro tu fondo para la jubilación”, concluye State Farm.

Otras opciones que puede considerar para ahorrar dinero para su retiro son:

Cuenta IRA

TD Bank ofrece una cuenta IRA para ahorrar para el retiro. La cuenta ofrece depósito directo y no posee cargos mensuales de mantenimiento. La cuenta tiene actualmente un interés de 0.5% APY y para abrirla necesita realizar un depósito inicial de $300.

Cuenta de ahorro

Capital One 360 tiene una cuenta de ahorro sin cargos anuales o mensuales. La cuenta tiene un interés de 1.00% APY y no requiere un depósito mínimo para abrirla. Capital One ofrece depósito directo y puedes utilizar su aplicación para monitorear el balance y realizar depósitos electrónicos.

